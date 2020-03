La doctora argentina Julieta Werthein se refirió a los avances de la vacuna contra el coronavirus que se está desarrollando en un instituto de investigación israelí.

La pandemia de coronavirus sigue conquistando territorios y se esparce con celeridad. Hasta el momento, se registraron más de 180.000 casos y 7.139 muertes en 155 países y regiones

En las últimas semanas, los gobiernos de todo mundo endurecieron las medidas preventivas en pos de mitigar la diseminación de la patología y, en muchos casos, declararon la emergencia nacional.

Israel fue uno de los primeros países en aplicar iniciativas estrictas para contener la infección. Es por eso que pese a contar con más de 250 casos confirmados, todavía no padeció ningún fallecimiento.

De hecho, el Instituto de Investigación Migal, ubicado cerca de la frontera con el Líbano, anunció que está desarrollando una vacuna para combatir el coronavirus que podría estar lista en los próximos meses.

En mitad de esa carrera contrarreloj por encontrar la cura del Covid-19 se encuentra la doctora argentina Julieta Werthein, que vive en Tel Aviv desde hace 10 años.

Werthein es directora médica de Macabi Balfour, la obra social más grande de Israel y sigue muy de cerca la investigación que se realiza en Migal.

En diálogo con Cristina Pérez y Gonzálo Sánchez, la especialista en Emergentología reveló que “la vacuna está muy pronta a salir”.

“Están tratando de hacer fast-track para probar rápidamente los procesos y que salga lo antes posible. Están hablando de algo así como ocho semanas. A partir de eso tiene que pasar todas las pruebas de seguridad”, afirmó.

Según la entrevistada, la vacuna “va a ser por vía oral y por lo que me informaron, accesible a todo el público”.

“Es una proteína nueva que a través de un vector -un transporte- entra al cuerpo con una membrana cubierta y eso hace que por endocitosis, se una con las membranas celulares y libera lo que está adentro: estas proteínas para crear anticuerpos lo más rápido posible”, explicó.

No obstante, Wherthein indicó que “es una vacuna y no la cura del coronavirus”. “Es para prevenir y se da a gente sana, no a los que ya se enfermaron, lo que tenemos que hacer ahora es para esta pandemia. La única manera de hacerlo es tomando medidas de prevención”, aseveró.

Asimismo, la experta contó que “después de las ocho semanas que faltan para que salga a probarse, puede tardar unos tres meses más por lo menos pero nadie lo sabe”.

“Hay 90 personas trabajando en este instituto con toda la fuerza y con ayuda de un montón de gente del exterior. Todos queremos que salga rápido”, observó.

Julieta Werthein dirige a 200 médicos en la batalla contra el coronavirus y confesó que no se viven momentos fáciles ya que los profesionales de la salud “también están muy asustados.

“La población israelí está bastante preparada para situaciones de guerra. Hay que pensar que hasta ahora, el estado de guerra era mandar a nuestros soldados al frente. En este momento, el estado de guerra es quedarse sentado adentro esperando que pase esto”, reflexionó.

Bajo su perspectiva, “hay que escuchar a la gente que sabe y Argentina tiene profesionales excelentes”. “Ojalá que el Gobierno pueda escucharlos e implementar todas las medidas que son necesarias para poder prevenir la propagación de este virus”, agregó.

Para Werthein, lo más importante “es tratar de testear a la mayor cantidad de gente posible ya que “el problema de las cifras es que hay mucha gente que no esté detectada y eso hace que la tasa de mortalidad sea más alta de lo que realmente es”.

“La gente no tiene que llegar por que sí a la Emergencia para ver si le pueden detectar si tienen o no el coronavirus. Se tienen que quedar en casa y no ir a urgencias donde los médicos tenemos que atender a los pacientes que realmente lo necesitan. Así se saturan los sistemas”, consignó.

Al ser consultada acerca de su impetú para seguir adelante, Julieta Werthein confesó que su principal sostén es su familia.

“Todo lo que hago, lo hago principalmente por ellos. Sé que ayudando a todo el mundo también los estoy ayudando a ellos y ayudándome a mí misma. Todos estamos con un poco de miedo, pero hay que tratar de transformarlo en efectividad. En dos meses, si todo lo permite, vamos a mirar para atrás y vamos a decir: ‘guau, lo que acabamos de pasar’”, concluyó.