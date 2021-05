Este jueves, a nivel nacional, se registraron 35.543 casos y 745 muertos. Las cifras son récord en ocho provincias:

Ante el incremento exponencial de los contagios por coronavirus y la crítica ocupación de camas del sistema sanitario, autoridades provinciales aplicaron nuevas restricciones, como la suspensión de clases presenciales y medidas para reducir la circulación de personas, a la vez que analizan día a día la evolución epidemiológica. Sólo en el día de hoy, se registraron 35.543 casos y 745 muertos en las últimas 24 horas en Argentina.



En ese marco, los gobernadores mantenían reuniones con funcionarios de salud e intendentes para evaluar la situación en cada distrito y así definir cómo continúan los cuidados comunitarios mientras extienden las campañas de vacunación. De hecho, Catamarca y Santa Fe aplicaron hoy nuevas medidas, Corrientes anunció que desde mañana volverá a Fase 3, mientras ayer comenzaron a regir otras restricciones en Santiago del Estero, San Juan y San Luis.

A nivel nacional, también el jefe de Gabinete Santiago Cafiero analizaba hoy con autoridades bonaerenses y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el aumento de casos en la región, la de mayor población y circulación de personas del país.

En ese sentido, en la Ciudad no se descarta la suspensión de las clases presenciales y la prohibición de las actividades deportivas al aire libre, entre otras medidas. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, brindó este martes detalles de la situación sanitaria en la Ciudad en relación a la curva de contagios, su evolución y el plan de vacunación, en el marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. Aseguró que el Gobierno de la Ciudad aún no decidió si se tomarán medidas para frenar la curva de contagios y que «las escuelas serán las últimas en cerrarse».

El ministro insistió que «la escuela es lo último que se cierra no sólo porque es poco causante de la curva epidémica sino porque el daño que genera la falta de presencialidad es enorme, y en algunos casos irreparables, sobretodo para los niños más vulnerables».



Mientras tanto, el Gobierno bonaerense apuesta a «la continuidad del esquema actual de medidas de cuidado, intensificando los controles para que las mismas se cumplan de manera estricta».



El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan,dijo hoy en conferencia de prensa que «venimos con un nivel de aumento de casos bastante importante» y explicó que si bien en «las últimas semanas había una ralentización en la caída de casos, producto de las medidas que se habían tomado», ahora «las expectativas de que continuara esa tendencia (a la baja) con mayor velocidad esta semana ya están definitivamente terminadas».



En las dos últimas semanas de mayo, «el total aumentó unos 300 casos», indicó Gollan y apuntó que «el conurbano siguió con una pequeña tendencia declinante pero en el interior aumentó. Dejó de bajar la curva como venía y está aumentando a expensas de los casos del interior y con un número altísimo en toda la provincia».



Por eso, indicó que las nuevas medidas que puedan tomarse a partir del sábado «se inscriben en un proceso de vacunación intenso» y resaltó que «continuamos con un ritmo de vacunación muy importante, con expectativa para estos 25 días de una dimensión importantísima».



El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, recordó que a pedido de intendentes del interior se emitió una resolución que pasó a algunos distritos a Fase 2, por «la incidencia de casos en los últimos 14 días y ocupación de camas de Terapia intensiva mayor al 80%», con lo cual dijo, hay «59 municipios en Fase 2, 66 en Fase 3 y 10 en Fase 4».



En Santa Fe, el Gobierno dispuso suspender a partir la modalidad de presencial de las clases en las ciudades de Rosario, San Lorenzo y Santa Fe capital, lo más poblados de la provincia, que ingresaron en la categoría de «alerta sanitaria».



El gobierno santafesino informó que así lo dispuso el gobernador Omar Perotti luego de consultas con intendentes y presidentes de comunas y señaló que las medidas regirán por al menos 10 días.



En Córdoba, las autoridades mantienen reuniones desde ayer con intendentes, jefes comunales y del sector productivo, económico y de servicios, con el objetivo de tratar de consensuar la ampliación de medidas restrictivas como consecuencia del aumento de contagios de coronavirus en las últimas semanas.



Mientras tanto el gobierno no modificó el esquema de restricciones y mantiene las actividades presenciales de las clases, con suspensiones focalizadas en algunas localidades por aumento de contagios, como en las poblaciones de Colonia Bismarck, Monte Maíz y San Marcos Sud, informó la dirigencia de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).



La cartera de Salud también anunció que esta semana se habilitarán nuevos puntos de testeos, particularmente en la capital de Córdoba para reforzar los 16 que están en funcionamiento.



El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés anunció que la provincia va «a volver a Fase 3» del aislamiento social preventivo y obligatorio por el incremento de casos de coronavirus y dijo que analizaban «en detalle las medidas restrictivas».



Valdés dijo que sólo «quedarán exceptuadas las localidades que no tienen casos ni riesgos epidemiológicos», dado que la provincia reportó hoy un récord de contagios en las últimas 24 horas, con 718 casos nuevos de coronavirus y el mayor promedio de muertes en una semana.



El Gobierno de Catamarca también dispuso hoy nuevas restricciones a la circulación y el cierre de actividades, en el marco de la Etapa de Convivencia Roja para detener el alza de la curva de contagios.



El comité Operativo de Emergencia ratificó la «restricción para circular» en la provincia «en el horario de 20 a 6» y sumó «la prohibición de funcionamiento de las actividades de locales gastronómicos y afines hasta el 26 de mayo», así como el funcionamiento de gimnasios, natatorios, escuelas de danzas y celebraciones de culto. Las clases presenciales también continuarán suspendidas y el Ministerio de Seguridad dispuso rigurosos controles controles en toda la provincia.



En Santiago del Estero, ante el incremento de casos y con la ocupación de camas Covid UTI-UCI que llegó al 90%, rige desde ayer la reducción del horario de circulación en toda la provincia, y desde hoy la suspensión del transporte público de pasajeros en Capital y La Banda, y las clases presenciales en ambas ciudades y en Las Termas de Río Hondo.



Estas medidas las dispuso el Comité de Emergencia (COE), en una reunión encabezada por el gobernador Gerardo Zamora, y regirán hasta el 28 de mayo, fecha hasta la cual sigue suspendida la presencialidad de las clases en la Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Nueva Esperanza, Los Telares, Suncho Corral, Icaño y Villa Figueroa.



En San Juan, el gobierno decidió cambiar el horario de trabajo de la administración pública para evitar las concentraciones en el servicio de transporte colectivo de pasajeros y fuentes gubernamentales señalaron que se busca «que el servicio sea utilizado por docentes y alumnos, empleados de comercio y trabajadores del sector público en distintos horarios». En la provincia continúa la prohibición de circulación entre la 1 y las 6 todos los días.



Chubut aumentará los controles para que las restricciones impuestas se cumplan, para lo cual se recurrirá al compromiso de los intendentes. El ministro de Salud, Fabián Puratich, reiteró que «está prohibida la circulación nocturna, los encuentros deportivos y los eventos religiosos no pueden realizarse con más de un 30% de ocupación del ámbito donde se realicen».



«Vemos que a pesar de todo no se cumple con lo establecido y estamos en contacto con los intendentes para que colaboren en la implementación y a la gente le pedimos que cumplan con las medidas, ya ni siquiera apelando a la responsabilidad social sino a la individual porque del comportamiento de cada uno depende que se supere la situación», expuso.



En Río Negro, por una resolución del Ministerio de Salud, quedan suspendidos hasta el 31 de mayo los actos públicos, protocolares y fiestas populares así como eventos deportivos en espacios cerrados o al aire libre, pero siguen autorizadas las competencias oficiales «Torneo Federal A de futbol» y «Liga Argentina de Básquet», con protocolos aprobados.



En La Pampa, a raíz del crecimiento exponencial de casos, el gobernador Sergio Ziliotto dispuso nuevas restricciones que incluyeron suspender la presencialidad de las clases en toda la provincia, el cierre de gimnasios, cines y teatros.



Si bien La Pampa fue una de las provincias que implementó este año la presencialidad en todas sus escuelas, el crecimiento de casos obligó al mandatario a suspender esa modalidad y pasar al dictado de clases en forma remota.



En Salta, las últimas medidas adoptadas por el Comité Operativo de Emergencia (COE) ante el aumento de casos de coronavirus rigen hasta el viernes 21 con presencialidad en las escuelas; un aforo del 30% en los locales gastronómicos, con mesas para cuatro personas y el horario de cierre de todas las actividades a las 24, sin distinción de rubros.



Mendoza transita, desde el 13 de mayo, las nuevas restricciones con horarios limitados en comercios, restaurantes y salidas de acuerdo con la terminación del DNI y la suspensión de las reuniones sociales y familiares al aire libre. Además se mantiene la presencialidad en las clases, con burbujas en los colegios, medidas estas que adoptó la provincia por la cantidad de casos detectados y por la meseta alta que se sostiene en la provincia donde hay 104.692 casos positivos y 2.224 fallecimientos por Covid.



San Luis puso en vigencia ayer un decreto que establece nuevas restricciones para «mejorar la situación epidemiológica actual y producir el menor daño posible en materia económica», que incluyen la suspensión de clases presenciales, la circulación para hacer compras o trámites según termine el DNI en números pares e impares, horario acotado de 6 a 19 en bares y restaurantes, un aforo máximo del 30% de ocupación y la suspensión de todos los plazos administrativos.