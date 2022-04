Lo pusieron por escrito en una carta, que el gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema; se discute allí la distribución de fondos federales

El Gobierno nacional entregó ayer una nota a la Corte Suprema de Justicia con un planteo, apoyado por los gobernadores peronistas, contra los fondos que la administración del expresidente Mauricio Macri le giró a la ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de la policía.

La jugada, impulsada por la Casa Rosada, intenta inclinar la balanza hacia la postura oficialista antes de que la Corte Suprema resuelva sobre el recorte de los recursos que el gobierno de Alberto Fernández le quitó a la Ciudad de Buenos Aires y que la administración de Horacio Rodríguez Larreta cuestionó en la Justicia.

Convocados por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, los gobernadores peronistas avalaron una nota donde sostienen que en el giro de fondos se “violaron los principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Los gobernadores se reunieron el miércoles en la Casa Rosada con el titular de esa cartera, De Pedro, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur; encuentro al que se sumó luego el presidente Alberto Fernández. Desde Juntos por el Cambio criticaron la maniobra

“El Gobierno no tolera una Justicia independiente”, aseveró ayer la exgobernadora María Eugenia Vidal. “No estoy de acuerdo. Me parece una nueva embestida contra la Corte Suprema. El Gobierno no tolera una Justicia independiente, y este ha sido el gran problema desde el inicio de su gobierno “, enfatizó Vidal.

De Pedro anticipó la presentación de la carta con un nuevo cuestionamiento contra la Corte Suprema.

“Después la injerencia en la Justicia, si cada decisión que toma el Congreso, que no le gusta a Cambiemos porque pierde la votación, va a ir a la Corte Suprema, bueno, empecemos a elegir por el voto popular a los miembros de la Corte Suprema”, disparó entonces el ministro”, afirmó el ministro de Interior.