Cuáles son los 4 escenarios posibles para los polos y los ambientes helados, según la cantidad de emociones y la temperatura media global a la que se llegue hacia fin de siglo. “Hemos dejado que el sistema se caliente ya demasiado”, dijo la científica autora del informe

La criosfera está compuesta por aquellos ambientes del planeta Tierra que están congelados, incluyendo las capas de nieve, los glaciares, las capas de hielo, las plataformas de hielo, los icebergs, el hielo marino, el hielo de los lagos, el hielo de los ríos, el permafrost y el suelo estacionalmente congelado.

Estos lugares, además de ser grandes almacenes de dióxido de carbono, son extremadamente vulnerables al aumento de temperatura y sus efectos en el planeta, irreversibles. Ya los reportes del panel científico de la ONU, en 2019, lo adelantaron. Ahora, una actualización científica da cuenta de lo irremediable: “Ya no podemos hacer nada al respecto. Acabamos de meter la pata y hemos dejado que el sistema se caliente ya demasiado”, afirma Julie Brigham-Grette, científica de la Universidad de Massachusetts Amherst y coautora del informe, sobre el hielo marino.

Es que los cambios físicos que genera el calentamiento global tienen una inercia que no se detiene. Hace apenas tres años, cuando el Panel Gubernamental de Cambio Climático de la ONU hizo su informe, la científica argentina y miembro de ese cuerpo Carolina Vera explicaba: “El reporte sobre los océanos y la criosfera muestra cómo los cambios físicos que se producen en el sistema de alta montaña, nieve, de glaciares, del agua del océanos así como el cambio en su acidez (PH) impactan y se relacionan no sólo con los ecosistemas sino también con las personas. Lo importante es mostrar cómo todo está interrelacionado”.

“Los océanos ocupan el 31% de la superficie terrestre y contienen el 97% del agua del planeta, entonces no hay dudas de la relevancia. Aunque la criosfera ocupa el 10% también es muy importante ya que que en las zonas de alta montaña hay alrededor de 670 millones de personas viviendo (aproximadamente el 10% de la población mundial) y se proyecta que va a aumentar entre un 8 y un 9% para 2050″, agregó la investigadora.

El nuevo reporte presentado en la COP27 planeta cuatro escenarios posibles, desde el más optimista hasta el menos. En todos ellos habrá pérdida de hielo y suba de los niveles del mar. “Lo siguiente que tenemos que evitar es el colapso de las plataformas de hielo en la Antártida y que se sigan rompiendo los sistemas de hielo en Groenlandia. No podemos volver a meter al genio en la botella una vez que se han ido”, indicó Brigham-Grette.

La desaparición del hielo marino en el océano Ártico hará que absorberá -en lugar de reflejar- el calor, provocando un mayor calentamiento global. También pondrá en peligro el ecosistema de la región, perjudicando desde las algas hasta los grandes animales, como las focas y los osos polares, que necesitan el hielo marino para cazar.

El informe documenta los daños causados por el caparazón de los crustáceos en el Océano Ártico, una señal de que el agua del mar se está acidificando debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida del 5% del hielo de los glaciares en los Alpes durante un solo verano y un récord de extensión de hielo marino alrededor de la Antártida, a principios de este año.

El reporte también dice que la quema desenfrenada de combustibles fósiles parece haber provocado ya una enorme subida del nivel del mar, con secciones de la capa de hielo de la Antártida occidental que podrían derrumbarse incluso sin más emisiones en los próximos siglos, causando más de cuatro metros de subida adicional del nivel del mar. La pérdida de hielo en Groenlandia ya ha contribuido a la subida del nivel del mar en unos 30 cm.

Cuáles son los cuatro escenarios:

1. Emisiones muy bajas y bajas (una suba de la temperatura promedio global de 1,6-1,8°C, disminuyendo en 2100): El nivel global del mar seguirá subiendo durante siglos, alcanzando unos 2-3 metros por encima del actual en los próximos cientos de años, y alrededor de medio metro en los próximos 50-100 años. Esto supone que las capas de hielo responden al calentamiento de forma limitada y constante, sin añadirse sustancialmente al aumento del nivel del mar por la pérdida de glaciares de montaña y la expansión térmica de los océanos.

2. Cumplimiento de todas las promesas de los países presentadas en el Acuerdo de París (la suba de la temperatura llegaría 1,9°C en 2100, y poco más de 2ºC después de 2100): Colapso relativamente lento de partes de la capa de hielo de la Antártida Occidental (WAIS), así como la aceleración de la pérdida de hielo de Groenlandia, además de la pérdida de casi todos los glaciares. El nivel del mar nivel alcanzará entre 3 y 6 metros por encima del actual. Una vez que las temperaturas superaron el umbral de los 2°C, la subida del nivel del mar podría ser de 6 a 9 metros.

3. Seguir como hasta ahora ( una proyección de aumento de entre 2,7ºC-3,1°C en 2100): Este escenario empujará las capas de hielo en formas no vistas desde el final de la última Edad de Hielo desde hace 20-10.000 años. Es probable que el colapso de la WAIS sea rápido una vez que las temperaturas superen los 3°C, con la implicación de partes de la Antártida Oriental (como Wilkes) y una mayor pérdida de Groenlandia. El colapso de la WAIS estaría muy avanzado para el año 2300. El aumento del nivel del mar continuará a un ritmo relativamente rápido durante muchos siglos y será esencialmente permanente en escalas de tiempo humanas, alcanzando 15-20 metros o más sobre el nivel actual. El aumento del nivel del mar de más de 1 metro antes de 2100 es muy probable en este escenario.

4. Más emisiones al ritmo que vienen aumentando (subas promedio de entre 4ªC y 5°C en 2100): Pérdida de de las dos capas de hielo polares y de todos los glaciares. glaciares. El colapso del WAIS sería inevitable y potencialmente rápido, con un aumento del nivel del mar de 2 metros posible para 2100 y hasta 5 metros para 2150. Es probable que el nivel del mar aumente 10 metros todas las fuentes es probable para 2300. El aumento del nivel del mar continuará durante muchos siglos, incluso con la estabilización de la temperatura y un lento descenso, con la eventual pérdida completa de la capa de hielo de Groenlandia. Un aumento tan rápido de las concentraciones atmosféricas de CO2 y de la temperatura no tiene comparación en el registro geológico de la Tierra, pero se sabe que la Antártida ha tenido condiciones esencialmente libres de hielo a +6°C por encima del nivel actual. (Getty Images)

“Los costos para lugares como Florida y Bangladesh y el delta del Nilo son simplemente enormes, va a ser una tensión enorme”, dijo Brigham-Grette a The Guardian, que añadió que el Ártico se está desplazando hacia un estado no visto en 3 millones de años. “No podemos permitirnos llegar a un lugar así, pero lo que me preocupa es que no responderemos a esta emergencia hasta que la tengamos delante”.

Los mejores escenarios son los proyectados con una temperatura media global de 1.5ºC, tal como lo establece el Acuerdo de París. Una suba mayor del termómetro profundizará más aún los cambios a los que la humanidad deberá adaptarse.