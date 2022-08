La Cooperativa de Trabajo Agropecuario «El Soberbio Ltda», se inauguró días atrás, en su mismo predio, el salón de empaquetado de gran capacidad -junto al centro de acopio y la envasadora- ubicado en el Km 12 de Colonia Primavera de la localidad de El Soberbio, y presidida por Richard Schwart.

Esta buena noticia para las 38 familias que producen alimentos desde hace varios años, fue celebrada en un encuentro en el que participaron el intendente local, Roque Soboczinski (FR); el diputado Martín Sereno (Tierra, Techo y Trabajo); la ministra de Agricultura Familiar de la provincia, Marta Ferreira; el coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci) Misiones, Adriano Matter, su par regional y concejal de Roca, Nidia Pintos y el director municipal de agro, Carlos Rodriguez, además de vecinos, vecinas y militantes del Movimiento Evita de varios Municipios.

«Con orgullo inauguramos esta obra y cumplimos con la responsabilidad que asumimos. Los resultados son evidentes en los proyectos laborales que llegan a nuestras familias productoras de tomates, pepinos, morrones, zapallitos de tronco y calabaza, entre otros alimentos, así como también con los criaderos de pollos que tenemos», ponderó Schwart.



El cooperativista relató que cuando iniciaron el proyecto asociativo, tuvieron en cuenta cómo y dónde comercializar los productos. Y al hacer la primera venta grande de tomates, decidieron invertir las ganancias en la construcción de varios invernaderos.

«Pero cuando hicimos los números, concluimos que costaba mucha plata. Entonces, nuestro compañero Martín Sereno nos propuso armar un proyecto y presentarlo a Ifai. Así lo hicimos y al tiempo nos aprobaron los recursos para construir invernaderos que acá están generando trabajo. Esa fue la primera asistencia que tuvimos de la provincia y después mucha gente más nos acompañó, como la ministra Marta Ferreira que nos proveyó de un sistema de riego automático que nunca habíamos visto antes, acostumbrados a regar manualmente. Fue algo novedoso y nos facilita muchísimo el trabajo», contó el joven entusiasmado.

Agregó que en el tiempo que llevan trabajando en la cooperativa, ganaron y perdieron, por ejemplo cuando sufrieron heladas o alguna enfermedad en las plantas. «Pero siempre aprendemos», dijo.

Afirmó que el lema que tiene toda la familia cooperativista es seguir siempre para adelante. «Y nosotros lo hacemos con el acompañamiento de mucha gente que aportó su granito de arena, entre ellos el viceintendente Ricardo Leiva que se comprometió y cumplió en hacer el entoscado del camino que conduce a la cooperativa, y gracias a eso pudieron pudieron llegar todos y todas hasta acá», remarcó.

Más de 15 invernaderos con producción plena

Schwart destacó que por iniciativa de funcionarios de la Safci, Adriano Matter, Mariano Torres y Nidia Pintos, surgió la posibilidad de armar el proyecto con técnicos del municipio que presentaron al Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protaal), con el aval del intendente de El Soberbio que les prestó la cuenta para bajar los fondos, ante la falta -en ese momento- de personería jurídica de la cooperativa.

Pasaron dos años hasta que se aprobó el proyecto de más de siete millones de pesos para la construcción de los invernaderos, con sistema de riego automático, semillas, el tinglado de empaquetado y la sala de selección de frutas.

«Hoy podemos decir que más de 15 invernaderos se encuentran en plena producción, estamos plantando y en los próximos meses ya podremos cosechar. Este tinglado de 12 por 12 metros lo inauguramos simbólicamente porque todavía no está completamente terminado; pero empezamos a trabajar para cosechar en breve. Tenemos previsto empacar 4000 kilos de tomates por semana, que serían 250 cajas, además de otras verduras», indicó.

Reconoció el trabajo en conjunto que hicieron los organismos: la Municipalidad de El Soberbio, la Safci, el Ministerio de Agricultura Familiar, el Ifai, el espacio político Tierra, Techo y Trabajo y el Movimiento Evita.

«Muchas gracias en nombre de todos los que integramos las familias de nuestra cooperativa. Quedan cosas por completar para que funcione al 100 por ciento. Por ejemplo la instalación eléctrica trifásica total, una pileta de lavado y clasificación de frutas; cámara fría y un vehículo para transportar la producción y realizar las visitas técnicas a cada invernadero que están distribuídos en distintos parajes como El Fisco, a 25 km; 17 de agosto a 40 km por caminos de tierra, dos en Pepirí, y en otros lugares de recorridos largos, y una camioneta es muy necesaria para trabajar como deberíamos. Pero ya llegará», confió Schwart.

Compromiso y trabajo colectivo

El joven mencionó que en el transcurso de este tiempo a través del Programa Nuestras Manos de la Safci, fue aprobado un proyecto de criaderos de pollos con el que se benefician 15 familias. También cuentan con un pozo perforado que lo utilizan con el grupo electrógeno para producir, hasta que tengan la energía eléctrica que necesitan.

La inauguración demuestra compromiso y un trabajo colectivo con la misma mirada: «Para trabajar los productores necesitamos el apoyo de nuestros gobernantes, dirigentes, funcionarios. Nosotros lo tuvimos. Ojalá que en toda la provincia pase lo mismo y que contemos con mercados concentradores donde vender nuestros productos, esa es una tarea que está pendiente», advirtió el cooperativista.

Desarrollar procesos de trabajo cooperativo

El diputado Martín Sereno, que estuvo en la inauguración del tinglado de empaque de la cooperativa, consideró que este es un proceso continuo de trabajo virtuoso y de desarrollo conjunto entre el Municipio, la Provincia, la Nación, los movimientos populares y las organizaciones sociales. «Esto contrasta con la estigmatización de una parte de la sociedad hacia los movimientos populares. El salón de empaquetado es una muestra de lo que hacemos a través de las organizaciones, o sea generación de trabajo y producción. Porque no estamos buscando empleo asalariado, buscamos dar respuestas a nuestro pueblo para que en el lugar donde habitan, puedan producir y vivir dignamente. Ese es el objetivo», dijo Sereno.

Sostuvo que la economía popular cuestiona el modelo de desarrollo imperante y por eso trabaja de manera cooperativa y sin uso de agrotóxicos dentro de la agricultura familiar. «Ese es el camino y celebramos la conjunción de ideas y respaldo que permite dar una verdadera alternativa a nuestras familias que apuestan a tener más invernáculos, calidad en las frutas, variedad de verduras y de granos. Tenemos que seguir aprovechando el minifundismo de Misiones que no existe en todas las provincias, con estas características de suelo y de clima que medianamente se conserva, además de la distribución demográfica de nuestro pueblo, todas condiciones óptimas para este desarrollo productivo y de agricultura familiar, y con las tareas cooperativas lo estamos demostrando».

La economía popular entrelaza a las y los trabajadores

El legislador de TTT graficó que cada una de las 38 familias agricultoras que conforman la cooperativa, antes de asociarse «remaban buscando llenar la olla». Sin embargo cuando se acercan a un movimiento o organización popular, comienzan a ver que es posible salir adelante con dignidad.

«Porque las personas que están con un trabajo formal y un buen salario no se arriman a una organización popular. El primer acercamiento ocurre ante una necesidad que no se puede resolver, y ahí estamos nosotros y nosotras para ver qué se puede producir dentro de la economía popular, organizando; generando procesos de desarrollo, de producción y de lucha», enfatizó.

El diputado remarcó que en el camino para llegar a la obra de la cooperativa, hubo muchas discusiones, «pero el debate enriquece». Porque «no hay una verdad única y siempre que el objetivo sea beneficiar a los que menos tienen, salen cosas buenas. Hoy en El Soberbio, los dirigentes actuamos con la madurez necesaria para poner el bienestar de nuestro pueblo por sobre las banderas partidarias, y nuestras miradas distintas».

Expresó que ejemplos como el de la Cooperativa de El Soberbio Ltda, son modelos a seguir articulando entre los organismos y las organizaciones sociales. «El resto es marketing, porque si tenemos el horizonte claro, todo se puede articular. Sabemos que estamos parados en distintos lugares políticos partidarios; pero en este caso nos acerca un mismo horizonte de lucha y vamos hacia ese objetivo».

Agradeció especialmente a los trabajadores y trabajadoras cooperativistas porque, pueden tener todo el respaldo, pero si las familias agricultoras no estuvieran comprometidas con sus labores, nada de esto hubiera sido posible», expresó el legislador y secretario general del Evita Misiones.