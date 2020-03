La comisión de Equidad de Género del Concejo Deliberante, invita a todas las mujeres a acercarse e inscribirse para participar de la tercera edición. Hasta el viernes 13 podrán anotarse en las instalaciones del HCD o por medio de la página institucional, (hasta el domingo 15).



Propuesto como un espacio de participación ciudadana destinado a las mujeres de Posadas, el Parlamento Municipal de la Mujer realizará su tercera edición. Organizado por la Comisión de Equidad de Género, presidida por la concejal Mariela Dachary, dicho espacio permitirá involucrar a las participantes no solamente en el proceso de creación de una norma sino también destacarse en el ámbito político- legislativo con la proyección de iniciativas que respalden la equidad de derechos.

“Este Parlamento, busca poner en valor y posicionar a la mujer dentro del ámbito político. Esperamos de esta manera proponer una ciudad más justa, más equitativa y lograr paso apaso ese objetivo”, indicó la presidente de la Comisión, Mariela Dachary.

Los requisitos para participar son: ser mayor de 18 años, tener residencia efectiva en Posadas, no ejercer cargos públicos ni políticos en el año en curso y no haber resultado sorteada en ediciones anteriores del Parlamento. Para inscribirse deberán acercarse con el DNI hasta el viernes 13 a la comisión de Equidad de Género (el Anexo del HCD, Rivadavia 1841 entre Córdoba y Bolívar) de 8 a 12 hs y de 16 a 19hs o por medio de la página https://hcdposadas.gob.ar/ (hasta el domingo 15).

Por otra parte, el lunes 16 de marzo a las 9hs, se realizará el sorteo de las 33 bancas que ocuparán las participantes que involucren la heterogeneidad y la diversidad de propuestas. La cita será en el recinto de sesiones, presidida por la concejal Dachary y difundida por streaming y medios de comunicación.

Dicho evento se desarrollará en el Honorable Concejo Deliberante del 2 marzo al 14 de abril. El programa incluirá charlas sobre oratoria y comunicación, emprendimientos y capacitaciones en técnicas legislativas. Luego del sorteo, 33 mujeres asumirán el rol de legisladores, secretarias y defensora del pueblo e impulsarán iniciativas que podrán convertirse en futuras Ordenanzas.