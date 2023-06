LA VISIÓN ESTRATÉGICA Y LA INGENIERÍA POLÍTICA DEL PROYECTO MISIONERISTA IMPULSADO POR LA RENOVACIÓN NEO UBICAN A LA PROVINCIA A LA VANGUARDIA DEL PAÍS. EL MODELO DE GESTIÓN 365 SE TRADUCE EN POLÍTICAS PÚBLICAS EFICIENTES Y DE ALTO IMPACTO. LA POLÍTICA INMERSIVA DESPLEGADA POR LOS FUNCIONARIOS PERMITE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA QUE ATIENDE LOS VERDADEROS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA GENTE

Por Nicolás Marchiori*

A decir de Henry Kissinger, los líderes se enfrentan inevitablemente al reto constante de impedir que las exigencias del presente abrumen el futuro. Los líderes comunes tratan gestionar lo inmediato, mientras que los grandes líderes intentan mejorar la sociedad en función de su visión. En el siglo XX, numerosos estudiosos, como el eminente historiador francés Fernand Braudel, insistieron en considerar a los individuos y a los acontecimientos que estos conforman como meras “perturbaciones superficiales”. Ante los movimientos, las estructuras y las distribuciones de poder, historiadores sociales y filósofos políticos sostienen que la humanidad está privada de toda elección y, por extensión, no puede sino abdicar de toda responsabilidad. Estos son, por supuesto, conceptos válidos para el análisis histórico. Pero siempre se aplican según la agencia humana y se filtran a través de la percepción individual.

Ahora bien, la cuestión que esto plantea es si estas fuerzas son endémicas o están sujetas a la acción social y política. La física ha aprendido que el proceso de observación altera la realidad. De la misma manera, la historia nos enseña que los hombres y las mujeres conforman su entorno con su interpretación subjetiva respecto del mismo.

Grandes líderes de la historia como Churchill, De Gaulle o Adenauer comprendieron que es la agencia humana lo que convierte en inevitable aquello que parece serlo. Fueron más allá de las circunstancias que heredaron y, así, llevaron a sus sociedades hasta la frontera de lo posible.

INVENIT ET FECIT

La dinámica de las sociedades actuales ha sucumbido las viejas estructuras de los grandes partidos tradicionales, que han pasado a ser esquemas obsoletos. La heterogeneidad dada en la conformación de las nuevas sociedades y la pluralidad de necesidades e intereses de los diferentes grupos que las integran han generado una gran crisis en los partidos políticos que no pudieron o no quisieron actualizar su doctrina. Lo cierto es que las personas ya no se mueven por ideologías, se mueven por causas. Y esto se debe en gran medida a la dinámica que ha impuesto la sociedad líquida. Los partidos tradicionales han demostrado hasta aquí su incapacidad de adecuarse a los nuevos tiempos, situación que creó una fractura entre una legitimidad de origen, que da los votos, y una legitimidad de ejercicio que otorga o retira la actuación diaria de aquellos que han sido elegidos para ocuparse de los asuntos concernientes a la ciudadanía.

En Misiones sobresale la figura de Carlos Rovira como aquel gran estadista contemporáneo que busca torcer el curso de la historia con una necesaria irreverencia a un poder central dominante, reivindicando el federalismo olvidado sistemáticamente por Buenos Aires. Allí radica la esencia del Misionerismo, una forma de ver y hacer política que demuestra una extraordinaria capacidad de resiliencia y perseverancia que permite la evolución colectiva de todo un pueblo. Con marcada autonomía política, el modelo misionero exhibe una agenda propia hecha a la medida de los intereses y necesidades de los habitantes de una provincia que lucha incansablemente por la reparación histórica de las asimetrías generadas desde el país central.

En la inauguración del primer edificio de Silicon Misiones, Rovira destacó que “en la Argentina, Misiones se está convirtiendo en un polo de desarrollo inteligente impulsado por miles y miles misioneras que ya están trasladando su actividad y su desarrollo al ámbito de la acción; o a través de una pequeña empresa o compartiendo con otras empresas, que han adquirido tecnología de avanzada y necesitan ese tipo de formación”. En el mismo sentido, enfatizó en que “hoy de lo que se habla y lo que estamos hablando aquí en Misiones es ‘Smart is better’, la inteligencia, esta es la muestra de un Estado inteligente, de un Gobierno inteligente, que invierte en toda la inteligencia colectiva e invita a sumarla en un proceso de sinergia. Los estados inteligentes en el mundo están emergiendo”. Y citó los casos de Singapur, el Pudong de Shanghái (la torre gigantesca donde están concentradas las nuevas empresas tecnológicas de China) y Bangalore, en la India.

La visión estratégica del Conductor de la Renovación Neo ha permitido a la provincia neutralizar con una contundente solvencia los efectos de una grieta irradiada desde el país central y que se ha transformado en un callejón sin salida para una dirigencia nacional que sigue enfrascada en peleas internas estériles y disociada de una sociedad que reclama a gritos políticos que estén a la altura de los acontecimientos.

Misiones vive una realidad diametralmente opuesta, la Renovación Neo viene demostrando que el mejor método para reconfigurar escenarios devolviéndole la esperanza a la gente y proyectando un rumbo claro que permita mirar el futuro con optimismo es la política inmersiva, en donde el funcionario interactúa en primera persona con la gente. En los tiempos actuales, esto tiene un valor incalculable, máxime cuando el accionar de gran parte de la dirigencia se resume a la producción de contenidos audiovisuales que, mediante la simulación, intenta demostrar el contacto cotidiano con la ciudadanía, creando así una falsa imagen que distorsiona la realidad y engaña a gran parte de la población.

Ese valor incalculable está dado por la posibilidad de vivenciar a través de la experiencia el sentir social que permitirá potenciar el desarrollo de la empatía. No se puede entender la realidad sin conocerla, sin sentirla, sin experimentarla.

MISIONES INTEGRADA AL MUNDO

La era de los Estados Inteligentes exige la capacidad de integrarse a un escenario mundial que en estos tiempos se ha transformado en multipolar. Consciente de ello, el Gobierno de Misiones viene demostrando una destacable gestión en materia de vínculos internacionales. Con el claro objetivo de seguir abriendo nuevas oportunidades de negocios que permitan ampliar las exportaciones de la producción misionera, se destacan las recientes visitas del gobernador Herrera Ahuad a los EE.UU. y del legislador nacional por Misiones Diego Sartori, que formó parte de la comitiva argentina encabezada por el Ministro de Economía Sergio Massa que viajó recientemente a China.

Al regreso de Estados Unidos, donde gestionó nuevos clientes para los productos misioneros, Herrera Ahuad destacó que “tenemos un comercio bilateral muy importante con Estados Unidos, adonde se exportan algunos productos de la industria forestal, té y tabaco”.

Por su parte, la participación de Diego Sartori en la comitiva argentina que emprendió una misión comercial en el gigante asiático, significó la posibilidad de ofrecer los productos misioneros, así como también que importantes empresas chinas inviertan en la provincia, como ya lo está haciendo PowerChina mediante la construcción del mega parque solar para generar energía en San Javier.

El legislador nacional misionero anticipó el compromiso de Sergio Massa de visitar la provincia en las próximas semanas para anunciar la puesta en funcionamiento de manera progresiva de la Zona Aduanera Especial.

RECTA FINAL RUMBO A LAS PASO

En un escenario político a nivel nacional cada vez más convulsionado, puesto que ya comienza la etapa de definiciones de listas que intensifica las disputas internas en los dos grandes frentes nacionales, la Renovación Neo se destaca por tener definidos a sus precandidatos a senadores y diputados nacionales.

El modelo político impulsado por el Frente Renovador de la Concordia se sustenta en una decidida y terminante autonomía política que impone el mandato y el compromiso de obedecer únicamente a los intereses de Misiones. Con esa hoja de ruta clara, los precandidatos Carlos Arce, Sonia Rojas Decut, Daniel “Colo” Vancsik y Yamila Ruiz recorren la provincia a lo largo y a lo ancho escuchando las demandas del pueblo misionero para ser llevadas al Congreso de la Nación.

Por su parte, tanto la alianza de Juntos por el Cambio como el Frente de Todos deben luchar con el escenario adverso generado por los discursos polarizantes impulsados de uno y otro lado que han hecho mella en un vasto sector de la ciudadanía que demuestra un rotundo y contundente rechazo.

(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral.