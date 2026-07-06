Los análisis laboratoriales determinaron que la mortandad registrada en establecimientos ganaderos de los distritos de Cerrito y Laureles fue causada por rabia bovina. Las autoridades recomendaron controles preventivos a quienes estuvieron en contacto con los animales.

La muerte de más de 30 cabezas de ganado encendió la alarma entre los productores del departamento de Ñeembucú, en Paraguay, luego de que estudios laboratoriales confirmaran que los animales fallecieron a causa de rabia bovina.

Los casos fueron reportados en establecimientos rurales de los distritos de Cerrito y Laureles, donde desde hace varias semanas los ganaderos venían registrando una inusual mortandad de vacunos.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, los animales afectados comenzaron a presentar dificultades para caminar y, con el paso de los días, desarrollaron problemas en la cadera que les impedían mantenerse de pie. Posteriormente, morían a causa de la enfermedad.

Ante las denuncias realizadas por los productores, intervinieron inicialmente el Ministerio Público y la Policía Nacional. Más tarde, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) tomó muestras de los animales para realizar los análisis correspondientes.

Los resultados, difundidos este viernes, confirmaron que la causa de la mortandad fue un brote de rabia bovina, descartando otras posibles enfermedades o intoxicaciones.

Tal vez te interese leer: Hallaron un cuerpo en la costa de Uruguay y buscan determinar si pertenece a uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Tras conocerse el diagnóstico, las autoridades sanitarias recomendaron a todas las personas que hayan tenido contacto con los animales afectados acudir al centro de salud más cercano para recibir una evaluación médica preventiva, debido al riesgo que representa esta enfermedad zoonótica.

Mientras tanto, los organismos sanitarios continúan con el monitoreo de la situación y la implementación de medidas de control para evitar la propagación del brote en la región ganadera de Ñeembucú.