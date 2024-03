Luego de que Inter Miami comunicara la lesión del capitán argentino, se confirmó que no podrá jugar los partidos en Estados Unidos.

En las últimas horas, Inter Miami confirmó que Lionel Messi tiene una «pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha» tras el duelo ante Nashville FC por la Concacaf Champions Cup, lo que no le permitiría disputar el encuentro ante DC United de este sábado por la MLS, en el que las Garzas vencieron por 3-1.

Más allá de los compromisos con el club de Fort Lauderdale, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni esperaba la evolución del capitán argentino de cara a los encuentros amistosos que la Selección argentina disputará con El Salvador, el 22 de marzo, y con Costa Rica, el 26 del mismo mes, en Estados Unidos.

Finalmente, este sábado se conoció la noticia de que la Pulga no llegará a recuperarse a tiempo para poder decir presente con la camiseta argentina, luego de que el equipo que conduce el Tata Martino brindara el listado de los jugadores que quedarán afectados a sus respectivos seleccionados para la fecha FIFA, en el cual no aparece el nombre del astro mundial.

No obstante, aún se espera el comunicado de la AFA al respecto. Al momento, trascendió que Messi no jugará, aunque no está confirmado si acompañará o no a sus compañeros de la Selección por la gira por Estados Unidos.