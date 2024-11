La Escuela Superior de Música de la Provincia celebra el Día de la Música con un concierto este miércoles a las 20 horas. Entrada libre y gratuita.

Este miércoles a las 20:000 horas en la Sala Quiroga del Centro Cultural Vicente Cidade (Belgrano y General Paz), la Escuela Superior de Música de la Provincia (ESMu) realizará un concierto para celebrar el día de la música. El ingreso será libre y gratuito.

Los sonidos no se ven, no se tocan. No podemos visualizarlos. Sólo se escuchan. Pero aun así no podemos negar que son reales, presentes y existen. La Orquesta Crescendo nos demostrará el paisaje sonoro del fagot como instrumento solista con el encuadre de los demás timbres. Astor Piazolla y su repertorio acompañarán la presentación con las familias de instrumentos orquestales bajo la dirección de docentes especializados.

Las guitarras se harán presentes con obras musicales solistas y acompañando cantantes, su encanto y versatilidad en el repertorio abarcará lo universal, académico, folclórico y popular. Conjuntos instrumentales de cámara expondrán los sonidos de flautas traversas, violines, viola, clarinete, violoncellos y contrabajos, sus ejecutantes y estudiantes mostrarán el aprendizaje junto a profesores y directores.

El piano, siempre presente, sonará con su protagonismo en diferentes roles, siendo un exponente y representante constante en los conciertos, mostrando el talento de sus intérpretes. La voz, instrumento íntimo que muestra el alma, tendrá su participación con obras folclóricas y populares, reflejando sus posibilidades y destreza para mostrar cultura e identidad.

El concierto finalizará con la presentación de rock nacional, aporte de estudiantes y profesores de la carrera de Intérprete de Música Popular, haciendo de la velada un marco perfecto para la conmemoración del Día de la Música.

Algo de historia

Desde 1594 se celebra el 22 de noviembre como el Día de la Música. La fecha conmemora el fallecimiento de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Según la tradición su notable talento musical, voz angelical y su partida como mártir se destacó en el medioevo musical como espíritu sensible y apasionado por este arte, convirtiendo su nombre en símbolo de la música a través de los tiempos. Desde el siglo VXI se reconoce su trayectoria y representa a los artistas musicales, y a partir 1975 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce esta fecha como el “Día Internacional de la Música”.