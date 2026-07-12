El certamen reunió a 64 equipos de escuelas de fútbol de distintos barrios y volvió a consolidarse como un espacio de formación deportiva. La jornada de cierre incluyó la entrega de premios y el acompañamiento de familias, entrenadores y autoridades municipales.

Una nueva edición de la Liga Municipal de Fútbol Infantil se completó en la capital misionera con el cierre del Torneo Apertura 2026. Se trata de un espacio deportivo que ya cuenta con la participación de 64 equipos de escuelas de fútbol de toda la ciudad.

Al respecto se manifestó el intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, expresó a través de sus redes sociales: “Hace varios años que, con el compromiso de los profesores, las familias, y el equipo de la Dirección General de Deportes, es posible que más de 800 chicos y chicas encuentren un lugar para aprender a ganar, perder, y los valores del deporte“.

A lo largo del torneo, en distintas categorías, cientos de niños, niñas y adolescentes de diferentes barrios disfrutaron de jornadas a puro gol, abrazos y sana competencia.

Crece la convocatoria en la Liga Municipal de Básquet Infantil

Cabe recordar que el pasado sábado se concretó la última fecha de la Liga Municipal de Básquet Infantil. El evento deportivo contó con la participación de 11 clubes y escuelas municipales de Posadas. La jornada de cierre estuvo marcada por el acompañamiento de las familias, amigos y profesores en las canchas del Parque de la Ciudad.

“Este fue el primer torneo de básquet que se sumó este año a las escuelas municipales que ya tenemos, como las de fútbol infantil, vóley, deportes adaptados y otras disciplinas. Cada escuela municipal que se suma es una cancha, un profesor y un lugar donde los chicos pueden aprender de los valores del deporte“, destacó el intendente Stelatto al respecto.

De esa manera, la Municipalidad de Posadas impulsa las prácticas deportivas como herramientas sociales de suma importancia para cuidar la salud de las infancias y adolescencias, además de fortalecer los lazos comunitarios.