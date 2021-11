El Gobernador visitó Flora Espacio Cultural donde se desarrollarán hasta este viernes 5 las jornadas del Mercado de Industrias Culturales, un evento que brinda a los trabajadores de la cultura capacitaciones con referentes de diferentes áreas. Herrera Ahuad destacó el espacio como un lugar acondicionado para la cultura misionera.

Ayer a horas de la mañana, el gobernador Oscar Herrera Ahuad visitó Flora Espacio Cultural, del Ministerio de Cultura y elegido como sede del Mercado de Industrias Culturales, un evento que brinda a los trabajadores de la cultura capacitaciones con referentes de diferentes áreas.

También en la ocasión, el mandatario expresó que este lugar “no es de una sola persona, sino de todos los artistas, para toda la comunidad cultural de la provincia de Misiones”. Destacó que es el resultado de decisiones políticas, afecto y reconocimiento a nuestra cultura para llegar a todos. “Es un lugar para socializar la cultura, un lugar acondicionado de la sociedad misionera para su cultura”, reiteró.

En la misma línea, destacó el ejemplo de la gestión del Ministerio de la Cultura a un año y medio de su creación, sobre todo por haberlo transitado en el peor momento de la historia. “El tiempo nos fue dando la razón, más allá de la razón misma de la historia, en poner en relieve la cultura de Misiones”, puntualizó al respecto de la gestión del organismo. Recalcó que se mantuvo firme la decisión política de sostener el ministerio y que se obtuvieron muchos logros porque “la cultura no dejó de moverse”, no obstante, sostuvo que aún queda mucho por hacer para llegar a más artistas.

“Todas las decisiones en materia cultural que se han tomado fueron hacia adelante, nunca se tuvo que cerrar nada”, remarcó.

Además, resaltó a “los actores sociales, empresariales y gubernamentales que están unidos en pos de la cultura. Es un ejemplo para la Argentina, es un ejemplo de nuestros empresarios misioneros que no me canso de ponerlo en las mesas de debate nacional”, sin importar las banderas y afinidades políticas, dijo. Al respecto, aclaró que “no hay posibilidad de crecer si no hay unión y si no hay comunión entre todos los actores de la sociedad”.

Inclusive, señaló que estamos ante una sociedad que está por encima de todas las discusiones políticas, que tiene un sólo fin, que perseguimos todos el bienestar de nuestro pueblo y de nuestra gente. Por último, agradeció a los empresarios, organismos, y la municipalidad por apoyar el espacio cultural. Especialmente, mencionó el ejemplo de Posadas que fue incorporando los valores de la cultura que acompañan el Gobierno provincial y la intendencia.

Durante la visita del mandatario, se destacó que Flora Espacio Cultural va de la mano con la Ley de Espacios Culturales, fundamental porque mejora la situación de los artistas misioneros con la creación de lugares similares y que a partir del próximo año su reglamentación generará transparencia y seguridad en las actividades que realizan los trabajadores culturales. Es una norma legal que marcará un antes y después en los espacios culturales.

Entre los asistentes al evento estuvieron el ministro de Cultura, Joselo Schuap, el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el presidente del INYM, Juan José Szychowski y miembros del sector empresarial que acompañan la propuesta.

El MICA

El Mercado de Industrias Culturales (MICA) es un evento que inició el día de ayer y finaliza hoy, el mismo esta enfocado en que los trabajadores de la cultura de Misiones puedan acceder a capacitaciones con referentes de distintas áreas. Así, el Nodo MICA Misiones brindará charlas de Economía Creativa, Editorial, Artesanías, Artes Escénicas, Visuales y Circo de manera presencial en Santa Fe 486 (casi 3 de Febrero) y con la organización de los ministerios de Cultura de la Nación y su par provincial. Además, al cierre de esta jornada, habrá espectáculos en el Camión de Cultura en Movimiento, que estará estacionado en el Parque Paraguayo.

Esta acción además servirá para presentar en nuestra provincia la nueva Plataforma MICA 2021, lanzada el pasado viernes 30 de julio por la Nación, que tiene objetivo principal la visibilización de las industrias culturales y la vinculación entre los distintos actores de la economía de la cultura, para ampliar la generación de oportunidades de negocio y desarrollo a nivel nacional e internacional.

Aquellos interesados en asistir al evento pueden ingresar a https://cultura.misiones.gob.ar/ para consultar la grilla de actividades.

FLORA ESPACIO CULTURAL

El espacio se encuentra ubicado en Posadas, en Santa Fe 486 (casi 3 de febrero) y es un centro cultural administrado por el Ministerio de Cultura que será gestionado en conjunto con diferentes colectivos artísticos priorizando a los que han perdido su lugar de trabajo por la pandemia. Estos diferentes grupos podrán utilizar el espacio para dictar clases y desarrollar sus actividades. En sus instalaciones también funcionará la primera sala de ensayo pública además de la Escuela de Circo. Por último, cabe mencionar que el espacio recibe su nombre en honor a Flora Ortigoza, querida actriz misionera fallecida en circunstancias trágicas.