Walter Gabriel Avellaneda (10), de Jardín América, es el ganador N° 79 de IPLyC Social Inclusivo. Carla, su mamá, manifestó su sorpresa por el premio porque desconocía la existencia de este programa del IPLyC SE. “Nos llega como una bendición porque mi hijo necesita muchas cosas y nos viene súper bien. Fue mi papá quien llamó para avisarme y quedé contentísima, pero creo que papá está más feliz que yo, porque Walter es su primer nieto, lo quiere y lo protege, y está feliz por eso”.



Lo primero que hizo fue contar a su hijo más chico, «que está contento por el hermano. Lo primero que pensé es comprarle una cama, para que esté más cómodo, porque duerme en una cuna. Y después ver en que se puede invertir el resto, porque necesita leche, medicamentos, pañales, frutas”.



Al referirse a Walter, dijo que “él es como un bebé. Lo saco a pasear con su chango o con su silla de rueda, pero es complicado porque convulsiona. Vivimos de la pensión por discapacidad y del salario del más chico. Solo cuento con el apoyo de mi familia, mis padres son quienes siempre estuvieron y me ayudaron. No puedo trabajar porque él me demanda todo el tiempo, necesita cuidado durante las 24 horas”.



A Carla le gustaría terminar sus estudios y conseguir un trabajo, “porque no nos alcanza, pero tenía 19 años cuando nació Walter, y se complicó un poco mi vida. No me dieron esperanzas de vida, pero ya pasaron diez años y soy feliz con él y por él, y lo disfruto”.



Alentó a las madres que estén pasando por una situación similar, “que traten de seguir adelante porque, así como yo puedo, otras también pueden hacerlo. Y que no pierdan las esperanzas que les pueda llegar el premio. Es muy bueno lo que hacen desde el IPLyC SE para ayudar a las personas que necesitan, sobre todo en este momento tan difícil. Estoy profundamente agradecida”.