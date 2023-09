El proyecto fue tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja. Unión por la Patria busca tener un dictamen favorable el próximo lunes para tratarlo en la sesión del martes 19.

El proyecto de ley para eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias fue tratado este jueves en una sesión informativa que realizará la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El próximo lunes a las 16, el oficialismo buscará tener un dictamen favorable para tratarlo en la sesión del martes.

La sesión, presidida por Carlos Heller, comenzó a las 11 con la exposición de Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos. Luego expuso la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, y Carlos Castagneto, titular de la AFIP.

Tras la presentación de los funcionarios del Gobierno, se dio lugar a la exposición de los dirigentes sindicales. Quienes hablaron fueron Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, y Héctor Daer, secretario general de la CGT.

Martín Tetaz fue el primer representante de Juntos por el Cambio en exponer su postura en contra del proyecto de ley. El diputado radical pidió “un tiempo razonable para dar una discusión en profundidad” y dijo que “no se puede discutir el sistema tributario de a pedacitos porque se cometen muchos errores y se generan muchas inconsistencias”.

“No podemos discutir sin incluir a los trabajadores autónomos y a los monotributistas”, remarcó Tetaz sobre el impuesto que alcanza solamente a los trabajadores en relación de dependencia.

El legislador de Evolución Radical remarcó: “La gente paga mucho más por el IVA que por el Impuesto a las Ganancias. A mí me encantaría eliminar ambos, pero si seguimos así nos quedamos sin ingresos para el gasto público.

El objetivo del oficialismo es lograr un dictamen favorable el próximo lunes y así poder llevar el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, donde se trataría en la sesión especial del martes 19. Esta idea no sería difícil de lograr para el Gobierno, ya que cuenta con mayoría en la comisión de Presupuesto.

Distinto es el panorama que habrá en el recinto, donde Juntos por el Cambio anticipó que votará en contra de la iniciativa impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa. Desde la coalición opositora calificaron a la medida como “un mamarracho electoralista”.

Desde la bancada oficialista, presidida por Germán Martínez, aseguran que no hay razones para que la oposición rechace la suba del mínimo no imponible a $1.770.00 pesos, una medida que favorecería a 700 mil trabajadores, que dejarían de pagar el tributo.

Los diputados de Unión por la Patria se amparan en que la iniciativa figura en la plataforma electoral de Juntos por el Cambio y aseguran que fue una promesa de campaña desde 2015 hasta hoy.

“Vinimos a discutir un tema y pensé que veníamos a festejar. No puedo creer encontrarme con diputados y diputadas que no están de acuerdo con que los trabajadores ganen más, realmente me duele. Quédense tranquilos que los voy a recaudar”, manifestó Castagneto.

En ese sentido, Martínez apuntó contra la oposición: “La ley les complica si ustedes son gobierno y para nosotros es al revés, el paso que dimos con el decreto lo queremos consolidar con la ley. No quieren quedar mal con los laburantes, no quieren el proyecto para que Milei no los corra por derecha, pero al mismo tiempo les encantaría que no haya ley porque, si ganan, quieren boletear el decreto”.

Diputados debatieron en comisiones el proyecto para eliminar Ganancias.

Desde Juntos por el Cambio criticaron que en el texto no explica de dónde saldrán los recursos para cubrir “el agujero fiscal de 1 billón de pesos” que el Estado dejará de percibir al subir el piso de Ganancias.

De la misma manera que la coalición opositora mayoritaria, los bloques federales advirtieron que la iniciativa oficial no específica de qué manera se compensará a las provincias por los fondos que dejarán de recibir. Cabe destacar que el 61% de lo recaudado de Ganancias es coparticipable.

“Massa se hace el Papá Noel con plata que no es del Estado nacional, sino de todas las provincias. Nosotros estamos de acuerdo con bajar la carga impositiva a trabajadores y al sector productivo. Es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena: el 61% de lo recaudado del Impuesto a las Ganancias es de las provincias”, había denunciado el gobernador de Córdoba y candidato presidencial, Juan Schiaretti.

El Frente de Izquierda, el sector libertario que apoya a Javier Milei y los interbloques Federal y Provincias Unidas serán clave para que el oficialismo alcance el quórum y pueda avanzar con la medida sanción. Lo cierto es que la medida -se apruebe o no en el Congreso- comenzará a regir a partir del 1° de octubre por decreto.

Eliminación del impuesto a las Ganancias: qué dice el proyecto

El decreto tiene seis puntos principales. En el primero de ellos establece que el monto del haber bruto alcanzado por Ganancias para el segundo semestre de 2023 ascenderá a 15 salarios mínimos, vitales y móviles y se ajustará en enero y julio de cada año. Así, quedarían alcanzados CEOs, gerencias, subgerencias, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio, que representan el 0,88% del total de empleos registrados del país.

“El Poder Ejecutivo Nacional envía al Congreso un Proyecto de Ley en el que esos mayores ingresos, -entendiendo como tales a los que superen el equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móvilesmensuales que en la actualidad equivalen a $1.770.000-, sean los únicos que queden gravados, con un impuesto cedular cuya escala progresiva contará con alícuotas que oscilan entre el 27% y el 35%”, especifica el decreto.

El decreto publicado en el Boletín Oficial no solo aumenta el valor del salario bruto a partir del cual se debe pagar Ganancias, sino que además indica cuál será la base se aplicará para la deducción del impuesto sobre el Sueldo Anual Complementario de 2023 (aguinaldo).

El DNU confirma que los cambios regirán desde el 1° de octubre y determina que, para quienes estén por debajo de los 15 SMVM, la “remuneración computable será igual a cero”. La medida también aplicará para los jubilados, para quienes se aplicarán los mismos parámetros. La actualización de los valores será semestral. En esta oportunidad, el piso de 15 SMVM regirá hasta el 31 de diciembre de este año.

Los últimos artículos del DNU certifican que la medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y resultará de aplicación para las remuneraciones y/o haberes que se devenguen a partir del 1 de octubre. “Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación”, explicita el artículo 6 del decreto.