Más de 60 vecinos de Gobernador López accedieron a atención oftalmológica integral, de la mano del programa Mirar Mejor, que estuvo durante la mañana de este miércoles en el CAPS local.

En esta ocasión, los asistentes adujeron complicaciones para ver de lejos, que afecta, en la mayoría de los casos, en actividades de trabajo.

Laura Nacimiento, vecina, relató que «hace unos años fui a Posadas a hacerme un control, pero hacerme los anteojos me resultaba costoso. Y así, pasa el tiempo y la vista se deteriora», a lo que agregó que «con un programa que llega al municipio resulta más accesible, porque te dan atención, te explican bien y te llevas lo que necesitas, los anteojos».

Irma Ortíz, también vecina, contó que «antes usaba unos recetados que se me rompieron y después ocupaba unos que no eran recetados y me perjudicaron la vista. Aprendí que es muy importante la receta y atenderse con profesionales. La atención de la oftalmóloga fue muy precisa. Y ahora salí con anteojos recetados y muy lindos, todo gratis».

Al respecto, Héctor Rojas Decut dijo que “con esta propuesta brindamos a los misioneros una solución inmediata, con un control integral, con anteojos gratuitos que, sin dudas, cambiará la calidad de vida de cada uno”.

De esta manera, el programa Mirar Mejor ya visitó quince municipios entre agosto y noviembre y atendió a más de 1200 vecinos. El miércoles que viene, la visita será en Dos Arroyos.