Con gran recepción por parte de la ciudadanía, el evento “Doná Vida”, “destrozó mitos” y fue un rotundo éxito. Gracias a ello, muchas vidas podrán ser salvadas.

A días de celebrarse el 14 de junio el Día Mundial de la Donación de Sangre, el Banco de Sangre de la Provincia en conjunto con el Honorable Concejo Deliberante llevóadelante el evento “Donar Vida”, una jornada de donación voluntaria de sangre y registro de médula ósea bajo un estricto protocolo sanitario. Con una pre inscripción online, los vecinos participaron durante toda la jornada y ayudaron a salvar vidas.

“Es también una forma de destrozar mitos. Siempre le explico a la gente que si esta fuera una práctica que modificaría en algo su salud no se realizaría, no se llevaría a cabo, porque la idea no es perjudicar a las personas que están sanas para ayudar a las enfermas. No tiene efectos contraproducentes para la salud”, remarcó Valeria de Olivera, representante del Banco de Sangre.

Por otra parte, remarcó la importancia de tomar conciencia de una práctica que durante el último año ha decaído más del 50%:“un fraccionamiento para un adulto de 400 ml, una bolsita estamos hablando, estamos contribuyendo con la calidad de vida de 4 pacientes adultos. Si hablamos de un paciente pediátrico de 6 a 8, es un montón. Como siempre le decimos a todos, no tenemos como fabricar la sangre así que apelamos a la conciencia de la sociedad teniendo en cuenta que abastecemos a toda la provincia (…) estas contribuyendo a que una persona pueda volver a casa”.

El coordinador del HCD, Leonardo Amarilla señaló que “la verdad que los agentes del Concejo Deliberante, son muy solidarios y también esto involucra a la ciudadanía digamos no, como ser “la Casa del Pueblo”, involucra esto de colaborar participar, colaborar, estar y que mejor que esto de donar sangre, donar vida. Aprovechar la oportunidad también, para agradecer al Banco de Sangre todavía es una herramienta que el Banco de Sangre necesita, inclusive el registro de médula ósea que es nuevo y Misiones está a la vanguardia en esto”.

Por otra parte, desde el Banco de Sangre de la provincia, recordaron la importancia de donar plasma, aquellas personas que se hayan recuperado completamente de este nuevo coronavirus, para poder ayudar a pacientes que aún tiene COVID-19. “Las personas que están recuperadas totalmente del COVID-19 tienen anticuerpos en su plasma sanguíneo que puede atacar el virus. El plasma del convaleciente está siendo evaluado para ayudar a algunos pacientes con coronavirus”, aseguraron.

Por ello, recordá que si sos paciente recuperado de Covid-19, podés donar plasma con el método denominado aféresis solo en el Banco de Sangre de la Provincia (Av. Cabred 1199-1299). Para que sean potenciales donantes: ·

. No deben tener antecedentes transfusionales en el último año.

· En el caso de las mujeres, deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos.

· Que hayan pasado 14 días de PCR negativa.

· Tener entre 18 y 65 años de edad.

· Pesar más de 50 kg.

· No tener enfermedades de transmisión por sangre (Chagas, Sífilis y Hepatitis B, Hepatitis C HIV, HTLV).

· No tener afecciones ni cirugías cardíacas.

· Endoscopias, tatuajes y piercing tienen que haber transcurrido seis meses.