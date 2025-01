Una joven visitó la zona de Flores para adquirir indumentaria, pero su sorpresa al inspeccionar la etiqueta cautivó a las redes

Un detalle inesperado en la etiqueta de una prenda de vestir adquirida en la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, Buenos Aires, generó una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales. Según compartió en X (ex Twitter), Martina Fernández, quien publicó imágenes de su compra en su perfil, el mensaje incluido en la etiqueta de una remera llamó la atención de miles de internautas, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral. El post iba acompañado del texto “Made in Avellaneda” y ya acumula más de 55 mil “Me gusta” y desató risas y comentarios divertidos entre los usuarios de la plataforma.

De acuerdo con lo publicado por Martina Fernández, la joven aprovechó los precios accesibles de la calle Avellaneda, conocida por ser un polo comercial de indumentaria en la ciudad de Buenos Aires, para adquirir ropa de uso cotidiano. Entre sus compras, se destacó una baby tee que, a primera vista, parecía ser similar a la marca estadounidense Hollister, reconocida por su estilo casual y juvenil. Sin embargo, al inspeccionar la etiqueta con más detalle, descubrió un texto que distaba mucho de las instrucciones de lavado convencionales.

El mensaje, que se encuentra en el reverso de la etiqueta, dice: “La posta del lavado: lavala con cariño. Cloro ni a palos. No la cuelgues al sol. El resto preguntale a tu vieja, ellas saben todo. Gracias por elegirnos”. Este mensaje, cargado de humor y un tono coloquial, generó una reacción inmediata entre los usuarios de X, quienes no tardaron en compartir sus propias impresiones y comentarios al respecto.

La publicación de Martina Fernández no solo se viralizó por el contenido del mensaje, sino también por la creatividad y el tono desenfadado que este refleja. Según consignó la usuaria en su perfil, las imágenes de la etiqueta provocaron una avalancha de respuestas, entre las que se destacan comentarios como “Se me caen las lágrimas”, “La mejor etiqueta” y “Me muero”.

Otros usuarios, también aprovecharon para compartir sus experiencias similares en la misma zona: “La mía dice lavar cuando esté sucia” o incluso en otro idioma como es el inglés: “Or give it to your mother. She knows how to do it” que significa que se la dé a su madre, que ella saber cómo hacerlo.