Las condiciones varían para trabajadores y jubilados, pero son flexibles para ambos grupos de potenciales beneficiarios. Cuáles son los requisitos.

Durante los últimos meses se conocieron datos oficiales preocupantes sobre dos grandes variables: la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo. Para intentar paliar ambos problemas, el Gobierno nacional amplió los créditos flexibles destinados a jubilados y trabajadores del sector formal.

Quienes perciben los haberes jubilatorios podrán solicitar desde hoy, lunes 6 de noviembre, hasta $600.000 y los trabajadores registrados tendrán la posibilidad de acceder a un monto de hasta un millón de pesos ($1.000.000). En ambos casos el atractivo principal es la tasa que se paga, ya que se trata de porcentajes muy por debajo de la media del mercado y de la tasa de inflación. Sin embargo, los préstamos tienen condiciones diferentes en cada caso.

Para entender las diferencias y los puntos en común entre ambos créditos, resulta conveniente repasar los características principales de cada uno.

Créditos para trabajadores

Los préstamos para asalariados formales pueden ser pedidos por los trabajadores con un ingreso de hasta $1.980.000 (nuevo piso del Impuesto a las Ganancias). El monto es de hasta 1 millón de pesos, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50%, a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. La primera cuota se descontará a los 3 meses de recibido el préstamo.

Esto implica un incremento del 150% del monto máximo actual para esta línea ($400.000) y se estima que podría alcanzar a más de 5,4 millones de personas que cumplirían con los requisitos. El trámite se puede iniciar de manera virtual, se concluye de forma presencial en las oficinas de Anses.

Los préstamos se acreditan en una tarjeta de crédito y no pueden transformarse en efectivo ni usarse para armar un depósito a plazo fijo, por lo que están pensados exclusivamente para consumir.

Los requisitos para obtener el préstamo son residir en la Argentina en forma permanente, tener una antigüedad laboral no menor a 6 meses, no ser trabajador eventual o de casas particulares, no superar la situación 2 en la Central de Deudores del BCRA y ser titular de una tarjeta de crédito en el banco en el que se cobra el sueldo.

Cómo se piden

De acuerdo a lo informado por Anses, los trabajadores registrados interesados en acceder al préstamo deberán realizar la solicitud exclusivamente a través de la web del organismo (www.anses.gob.ar), o de la aplicación “mi Anses”, todos los días de 10 a 20 horas.

El primer paso para realizar el pedido es ingresar a la web o a la aplicación con la clave de seguridad social. En caso de no tenerla, se puede crear desde la computadora o el celular siguiendo el paso a paso que se encuentra dentro del sitio web de Anses.

Una vez dentro, se debe elegir la opción “créditos trabajadores en relación de dependencia”. El aplicativo guía a los usuarios hasta completar la solicitud. Luego, se puede consultar el estado de trámite en el micrositio de “mi Anses”. Los préstamos para trabajadores sólo podrán ser destinados al consumo. (Télam)

Cuando el organismo procesa la solicitud, envía un código por mensajería. Al momento de recibirlo se debe ir personalmente a una oficina de Anses, sin turno previo, para confirmar la identidad y finalizar el trámite.

Se debe tener en cuenta que la solicitud se da de baja automáticamente si el solicitante no se presenta dentro de los siete días hábiles. Es indispensable acudir con DNI en mano.

Los créditos para jubilados

Al mismo tiempo, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a préstamos de hasta $600.000 y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM, de hasta $250.000, con una TNA del 29%, muy por debajo de lo que se ofrece en el mercado, y optar por devolverlo en hasta 24, 36 o 48 cuotas. Están en condiciones de solicitarlos la totalidad de los jubilados y pensionados, es decir, 7,7 millones de personas.

Para realizar el trámite los jubilados deben ingresar a “Mi Anses” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y solicitar un turno en una de las oficinas cercanas del organismo. El resto del trámite se completa de forma presencial, con DNI en mano, siguiendo el paso a paso que informan los empleados. Los jubilados tendrán la posibilidad de solicitar hasta $600 mil. Dpa

En caso de cumplir con las condiciones, el dinero será depositado en la cuenta en la que la persona cobra su prestación previsional en un plazo de 5 días hábiles.

Para gestionar estos préstamos, el beneficiario debe residir en el país y tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito. La cuota del préstamo no podrá exceder el 30% del ingreso mensual.