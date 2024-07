La nueva función de la inteligencia artificial puede quedar inactiva si se siguen una serie de sencillos pasos. Enterate cómo sacar Meta AI de WhatsApp.

Meta AI es la nueva herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Meta, integrada en plataformas como WhatsApp, Instagram y Messenger. Este asistente virtual permite a los usuarios hacer preguntas, recibir recomendaciones, resolver debates, crear imágenes y obtener información útil en tiempo real, tanto en chats individuales como grupales.

Para quienes deseen desactivar Meta AI en WhatsApp, es importante tener en cuenta que la aplicación no permite eliminar completamente esta función, pero existe un truco para desactivarlo.

Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp, paso a paso

Abrir WhatsApp en tu celular.

Localizar el chat de Meta AI.

Eliminá el contacto.

En caso de que haya un grupo, pedí al administrador del grupo que lo elimine si Meta AI está en un grupo.

Revisá las configuraciones del chat o servicio si Meta AI está integrado en un servicio de asistencia, para desactivar la asistencia automatizada.

Bloqueá el contacto si no lográs desactivar Meta AI con los métodos anteriores.

Cómo funciona Meta AI

Para acceder a Meta AI, solo tenés que pulsar el icono del círculo en la pantalla principal de WhatsApp. Al tocarlo, se abrirá una ventana de chat donde podrás interactuar con la IA como si fuera otro contacto.

Qué puedo hacer con Meta AI

Como te contamos más arriba, las posibilidades con Meta AI son amplias y variadas. Podrás, entre otras cosas:

Solicitar información: podés pedirle a Meta AI que te busque datos y responda sobre cualquier tema que te interese, desde noticias hasta datos históricos.

Generar ideas: ¿Necesitás inspiración para escribir un poema o una canción? El chatbot puede ayudarte a despertar tu creatividad.

Crear contenido: pedile que te genere imágenes, escriba cuentos o incluso traduzca textos en otros idiomas y te vas a sorprender.

Planificar viajes: si estás por viajar, el bot puede ayudarte a encontrar vuelos, hoteles y restaurantes.

Jugar: Meta AI también ofrece juegos interactivos para divertirte y pasar el rato.

Cómo aprovechar Meta AI al máximo

Para sacarle el mayor provecho a Meta AI, te recomendamos

Ser específico: cuanto más detallado seas en tus peticiones, mejores resultados obtendrás.

Usar un lenguaje natural: no es necesario utilizar comandos complejos. Hablá con Meta AI como si estuvieras hablando con un amigo.

Ser paciente: Meta AI todavía está en desarrollo, por lo que puede que no siempre entienda tus peticiones a la perfección. No te desanimes y probá diferentes formas de expresarte.