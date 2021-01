Cuestan $390, se pueden lavar hasta 15 veces. Aseguran que sus telas tienen la capacidad de inhibir el Coronavirus. Fabrican 1 millon de barbijos al mes, la licencia exclusiva es de Kovi, la Pyme que fabrica toallas y sábanas con marca Sweet Home.

Barbijo Atom Protect con respaldo del Conicet

Si el virus es más potente, además de extremar los cuidados, una posible solución es buscar barbijos más fuertes para librarle batalla al Covid-19. Un equipo de investigación del CONICET, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con el apoyo de la PYME textil Kovi S.R.L., que tiene la licencia exclusiva, desarrolló telas que tienen la capacidad de inhibir al Coronavirus similar al SARS-CoV-2 agente patógeno que causa el Covid 19. Más conocido hoy como “el barbijo del CONICET”, su nombre oficial es Atom-Protect y bate récords de ventas, fabrica y vende un millón de barbijos al mes.

En el mes de febrero se comenzaron a producir los primeros barbijos, hoy se comercializan en todo el país. Las telas y barbijos se fabrican en las plantas de Lomas del Mirador y Bella Vista que tiene la planta Kovi S.R.L., propiedad de la familia Gontmaher, históricos en el rubro textil. Hace 40 años que fabrican toallas, sábanas y manteles con la marca Sweet Home, además de Lola Prada. Se encargan de fabricar estos productos a las principales marcas del mercado. Sufrieron los vaivenes de una industria, que esta vez les da una gran alegría. El padre Gerardo y su hijo Allan Gontmaher son quienes no dan abasto con la producción y venta de barbijos a un precio de $390, pero que varía la si la compra es por mayor en la tienda online que poseen.

Dónde comprar el Barbijo del Conicet

El secreto del éxito es la tela tratadas con activos antivirales, bactericidas y fungicidas. Sus propiedades antimicrobianas fueron testeadas con éxito por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y su acción antiviral por el Instituto de Virología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Nada está librado al azar. En el CONICET explican que no sólo disminuye la probabilidad de infectarse con el patógeno que provoca el Covid19, a través de boca y nariz, y contagiar a otros, sino que además es más higiénico, ya que el individuo no respira sus propios gérmenes. Los poderes de este barbijo están intactos por al menos 15 lavados. En la sede de Kovi donde venden barbijos, Jorge Ignacio explicó a BAE Negocios: “Los barbijos vienen en bolsas cerradas, esterilizados, se puden usar sin lavar. Se requiere un uso de por lo menos 8 horas antes de lavarlo, el lavado es sencillo sólo con agua fría y jabón, es casi un enguaje. No se puede retorcer, ni lavar en el lavarropas. No se le puede poner alcohol”. Se pueden comprar en la sede de Kovi en Larrea 579 por la mañana o en farmacias o en la tienda on line de Atom Protect.

En una publicación del CONICET, Silvia Goyanes, investigadora del CONICET en el Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA, CONICET-UBA) y una de las directoras del proyecto explicó: “Los estudios realizados en el Instituto de Virología del INTA mostraron que estas telas tienen la capacidad de inhibir Coronavirus similar al SARS-CoV-2- agente patógeno que causa el COVID-19– en menos de cinco minutos”.

Barbijo Conicet: comprar online o en farmacias

Jorge Ignacio está en la venta al público de barbijos y dio a BAE Negocios su testimonio: “La gente se acerca muy preocupada, más que antes. Algunos hacen un esfuerzo enorme y vienen con moneditas, porque se dieron cuenta que los que usan estos barbijos no se contagian, está probado. No puedo entender que la gente se preocupe por el color, las florcitas o por encontrar el barbijo de River y no busque un barbijo seguro que le salve la vida. Hay gente que vino y no se lo llevo porque no había en negro o en colores y usted luego los ve volver, muy tristes. Siempre les pregunto que pasó y muchos me cuentan que perdieron familiares queridos. Hay que tomar conciencia que un barbijo reduce las posibilidades de infectarse”.

Tienen pedidos desde varios países, pero las ventas al exterior aún no se pudieron concretar. Por ahora abastecen sólo al mercado local. Se consigue en varias cadenas de farmacias como Central Oeste, TKL, entre otras. Farmacity, la principal cadena de farmacias de CABA no los vende. La venta online ofrece la posibilidad de comprar al por mayor.