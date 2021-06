Comienza hoy la veda electoral, tras 45 días de campaña para las elecciones legislativas en Misiones. Culmina un proceso de gran respeto y convivencia entre los candidatos a diputados provinciales, concejales, convencionales o defensor del pueblo.

A las 8 de la mañana de este viernes, comenzó la veda electoral en Misiones, lapso durante el cual rigen una serie de prohibiciones legales vinculadas a la propaganda política, que se aplican cuando hay elecciones. Este silencio electoral finaliza el domingo 6 de junio a las 22 horas, tres horas después de cerrarse los comicios.

El domingo 6 de junio habrá elecciones legislativas en Misiones en las que se elegirán, 20 diputados provinciales, 7 suplentes, además los municipios renuevan concejales y en Oberá se elige Defensor del Pueblo. Las campañas de los candidatos llegaron a su fin y este viernes a las 8 de la mañana comenzó la veda electoral en Misiones.

Este silencio electoral establece ciertas prohibiciones a los ciudadanos y candidatos, que se deben cumplir desde este viernes hasta el domingo 6 de junio, pasadas las 22 horas.

Prohibiciones de la veda electoral en Misiones ​

Durante el acto electoral:

Los espectáculos populares al aire libre.

Los espectáculos populares en recintos cerrados.

La apertura de universidades que por ley no se adhiera al sufragio.

Las fiestas teatrales y deportivas.

Toda clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral.

A 80 metros de la mesa receptora de votos:

La realización de reuniones de electores en los domicilios.

La utilización de las viviendas como depósito de armas.

La apertura de organismos partidarios.

La distribución de boletas de sufragios a los electores.

12 horas antes y 3 horas después de finalizado el acto:

La portación de armas, banderas, divisas u otros distintivos.

La difusión, publicación, comentarios o referencias, por cualquier medio, de los resultados de encuestas electorales.

El expendio de bebidas alcohólicas.

48 horas antes y hasta el cierre de los comicios:

La realización de actos públicos de proselitismo.

La publicación y difusión de encuestas y sondeos preelectorales.

Las personas civiles pueden expresar sus opiniones políticas con normalidad. La legislación no regula las publicaciones en Internet.