Los Juegos Deportivos Posadeños comenzaron este fin de semana con las disciplinas de natación y ajedrez.

La jornada deportiva comenzó a la mañana, en las instalaciones del Club Capri, con natación donde participaron 34 nadadores de la categoría Sub 14. Los niños y niñas realizaron las pruebas de 50 metros libres, pecho, espalda y mariposa, 4×50 metros libre y combinado, 100 metros libres, pecho, mariposa y espalda, 200 metros libres y combinado.

Cabe mencionar que en este deporte, esta instancia se desarrolló con carácter de promocional, con el objeto de servir de preparatoria para la etapa zonal.

En tanto que en el Colegio Provincial Superior N° 1 Martín de Moussy se realizaron las competencias de ajedrez. Un total de 37 competidores de la categoría sub 14 y sub 16 se dieron cita, tablero mediante, para ganarse un lugar en la instancia zonal.

El encuentro se desarrolló bajo la modalidad que propone el sistema suizo. Lograron su clasificación en la categoría Sub 14 masculino: Álvarez Jesús, De Sousa Benjamín, Insfran Lisandro, Fernández Benjamín, Amarilla Tobías, Silvera Jorge y como suplentes: Vazquez Ayala Juan y Villalba Ramiro.

En la categoría Sub 14 femenino, clasificó Portillo Luciana. Por su parte, en la Categoría Sub 16 Masculino pasaron Portel Santiago, Suarez Braico, Marchak Miguel, Melgarejo Ariel, López Diego, Ratoski Gabriel y como suplentes Martínez Franco y Benítez Anghelo; y en la Categoría Sub 16 Femenina: Pereira Da Rosa Pricila, Ferreira Reimann Xiomara, Jelen Rocío y Zamora Sánchez Karol.