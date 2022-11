Con los objetivos de socializar la enfermería a través de acciones y prácticas concretas de promoción y prevención con la comunidad, comenzó hoy la “Semana de la Enfermería”, que se extenderá hasta el viernes 25 de noviembre en la Plaza 9 de julio de Posadas, con actividades que se desarrollarán de 7.30 a 12 horas.

El acto apertura fue presidido por el jefe del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud Pública, Lic. Francisco Castillo, el Subsecretario de Salud, Dr. Héctor Proeza, la secretaria de Salud Municipal, Dra. Lilian Tartaglino y la directora de Coordinación General del Parque de la Salud, Farm. Natalia Rodríguez.

En estos días, durante las jornadas se darán a conocer los distintos ámbitos de incumbencia y desarrollo de la profesión a través de las actividades organizadas por el Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud Pública en conjunto con la Dirección de APS Municipal, Atención Primaria Salud Pública (carpa de la salud), Zona Capital de Salud, Enfermería IPS y los distintos sanatorios, hospitales e Instituciones formadoras de la profesión en la provincia.

En este contexto el Lic. Francisco Castillo explicó, “estamos lanzando las jornadas por el día de la enfermería, que fue el 21 de noviembre. Esta semana vamos a desarrollar junto a otros organismos una serie de actividades en base a la prevención y promoción de la salud”.

En la provincia, “la enfermería tuvo y tiene un desarrollo muy importante a partir del 2017, fundamentalmente en dónde se revirtió la calidad de la formación que tienen los enfermeros porque teníamos un porcentaje alto de auxiliares y por hoy con la profesionalización de estos auxiliares estamos revirtiendo la situación”, mencionó.

“Actualmente tenemos más del 60% de profesionales licenciados en enfermerías, otros con maestrías y doctorados, con un porcentaje de aproximadamente el 30% en auxiliares, que también están terminando su profesionalización, esto demuestra que Misiones se está esforzando para dar a nuestra comunidad la mejor calidad de atención a partir de la formación de nuestros recursos humanos”.

En la misma línea, el Dr. Héctor Proeza agradeció a todas las entidades que acompañan este evento y a los profesionales que han salido a la calle a trabajar durante estos días en esta plaza, “la gente va poder acercarse a realizar sus consultas y controles de presión, diabetes y todos aquellos que hacen nuestros enfermeros o promotores de salud diariamente”.

Rosa: “elegí esta profesión porque para mí es un don de dios”

Rosa Ebenau es auxiliar en enfermería y este año cumplió 33 años de profesión en el Hospital de Dos de Mayo, de Zona Centro Uruguay.

“Yo trabajo en el Hospital de Dos de Mayo, elegí esta profesión porque para mí es un don de dios, desde chica en mi casa yo era la que hacía las curaciones cuando alguien de mi familia se lastimaba. Me ponía feliz escuchar a padre cuando me decía mi pequeña enfermerita. Y a los 20 años sentí que esto era lo que tenía hacer y me forme como auxiliar de enfermería y estudie en el Samic de Oberá”, contó.

A lo largo de estos años la enfermería se sumó a las opciones de formación académica en salud. “En todos estos años de trabajo note una gran demanda en enfermería y que cada vez se están capacitando y formando más, algo que es de gran provecho para nuestro trabajo. También es importante destacar el lugar que fue ocupando la enfermería en los equipos de salud, en las guardias y asistencia a pacientes”.

Ayer fue el día de la Enfermería, “y quiero hacer llegar mi saludo a todos mis compañeras y compañeros enfermeros en este día tan especial”.