La anfitriona Antonia Medina, intendente de Colonia Polana (localidad de Misiones, ubicada dentro del departamento San Ignacio) recibió a los vecinos del lugar, a instituciones, a la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira; a los diputados provinciales: Orlando Revinski, Julio “Chun” Barreto y Liliana Rodríguez (impulsora del proyecto de instituir esta fiesta en esta ciudad); para festejar y fomentar el consumo de nuestras frutas nativas, dándoles el valor que éstas merecen.

*GUAVIRÁ*

Su nombre tiene origen guaraní y significa cascara amarga.

Su fruto es una bolita (baya), al principio verdosa, tornándose de color amarillo anaranjado en la madurez. Son pulposas y algo dulces, muy consumidas en la región de Brasil, Paraguay y Argentina, tanto por personas como por las aves.

Al momento de madurar, las frutas pueden caer en gran cantidad alrededor de la planta, favoreciéndose así la germinación de otras plantas de la especie.

También conocida como guavirá pyta, es un árbol siempre verde o semicaduco, dependiendo de las condiciones climáticas, con la copa densa, más o menos piramidal y el tronco recto, que puede alcanzar 15-25 metros de altura en su lugar de origen, sus hojas generalmente opuestas, simples, flores solitarias, blancas, sobre pedúnculos opuestos.

Cabe mencionar que en el año 2019 fue incorporada al código alimentario nacional.

*»El fruto del olvido»: LA LEYENDA DEL GUAVIRÁ*

Hay variados tipos de Guavirá, el común, el pytä, que son árboles, y el Guaviramí, que es un arbusto, cuyo fruto es el más dulce, sin acidez.

El de la leyenda es el guavirá pytä, cuyas propiedades se suponen son mágicas.

Dicen que su consumo tiene la propiedad de hacer olvidar el pasado.

Lo usaban los Paje para lograr que alguien olvidara algún amor no correspondido o alguna pena que lo aquejara.

Para conseguir la amnesia, se hierven las cáscaras del guavirá y la infusión debe ser tomada por quien desea olvidar algo o a alguien.

La leyenda cuenta que un apuesto español había sido tomado prisionero por un grupo de guaraníes. Llevado al Táva, lo recluyeron en uno de los ranchos, atado a un poste. Estaba herido y a su cuidado vino una «kuñataí» (muchacha) que muy pronto se enamoró de este joven de bigotes, de tez blanca y extrañas vestiduras.

En las sucesivas visitas, para curarlo y alimentarlo, vestía sus mejores prendas y ceñía sus brazos con ajorcas coloridas para demostrarle su simpatía y atraer su atención. Como el español no daba señales de entender sus mensajes, al aliviar sus heridas con jugos de hierbas y apósitos de Ka’a, lo acarició en varias oportunidades, pero tampoco encontró eco a sus insinuaciones. No entendía la pasión que bullía en el corazón de la joven indígena.

Un día, despechada por la indiferencia, pero con el fuego bajo su piel, le dijo directamente: «Rohayhú» acariciándole la cara. El joven prisionero entendió muy bien la situación, y en su deplorable guaraní, consiguió hacerle entender que él estaba comprometido en su lejana tierra y tenía que volver junto a su amada. Desconsolada, la joven fue a consultar con el Paje de la tribu. Este le aconsejó lo que debía hacer. Al día siguiente, entraba a la choza el prisionero con la más amable sonrisa en los labios, le ofreció al español un cuenco de Hy’a (calabaza) con una infusión de cáscaras de guavirá.

Él lo tomó contento creyendo que la muchacha había comprendido su situación y sus compromisos, que ya sólo la amistad y la buena atención tendría de parte de la kuñatai. Pero, muy pronto «el fruto del olvido» hizo sus efectos, y día a día, el afecto amistoso del español fue trocándose en atracción amorosa. Había olvidado su tierra, su familia y su novia. En poco tiempo era un enamorado de la joven de ajorcas que lo atendía cariñosamente.

El fruto del guavirá pytá produjo la magia del olvido y del enamoramiento. El español quedó a vivir entre los guaraníes y se produjo la fusión de sangre y de cultura.

Ya esta en marcha la Segunda Edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal y Gastronomía en Montecarlo.

Montecarlo ya vive la Segunda Edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal y Gastronomía en el parque Juan Vortisch hasta el domingo 5 de diciembre.

Anoche pasada las 20 hs se realizó el acto apertura. “Estoy muy contento que pueda hacerse esta fiesta porque creo que es muestra qué es de Montecarlo. Sin dudas hacer este evento este año después de una larga pandemia si se quiere que quizás no termino pero nos dejó este impase está posibilidad de estar y poder hacer esta fiesta, sé que hay un esfuerzo extra cada vez que hay situación económica difícil cada vez que hay incertidumbre cada vez que hay problemas nuestra querida Argentina pero también la responsabilidad el desafío y las ganas superan todo eso seguramente por eso hoy el parque otra vez está lindo está abierto y está con presencia de productores cerveceros de emprendedores veía los comedores trabajando así que esto sin dudas es una buena noticia para todos en Montecarlo” dijo el intendente Jorge Lovato en su discurso apertura. Quien también destaco el trabajo en conjunto entre el Municipio, Promotora de Turismo, HCD e instituciones de la ciudad.

También al evento se suma la exposición de vehículos del Club de los Fiat 600 y autos Clásicos y antiguos del Club Amantes de los Fierros de Montecarlo.

Hoy sábado desde las 21 Hs se presentarán artistas locales como Abel Quiroga, Ariel Alcaraz, y La Nota, en el escenario dentro del predio, que son aportes de la Municipalidad de Montecarlo a través de la Dirección de Turismo y Cultura.

Hoy sábado la apertura del parque será a la hora 10, desde las 10:30 Hs se realizarán capacitación en el salón blanco. Desde las 22 Hs se desarrollará la Noche Cervecera con la actuación de Las Estrellitas Cerveceras, Luciano y su Grupo y el cierre con Cervecería Show.

El domingo el predio estará abierto desde la hora 10 hasta las 17 Hs.

Desde la Asociación Promotora de Turismo y Cultura de Montecarlo, entidad organizadora del evento manifestaron que hay mucho entusiasmo desde los productores cerveceros que hace tiempo están esperando que la fiesta se realice.

Adelantaron además que se sigue apuntando a fortalecer este polo productivo en la provincia sumando capacitaciones es así que el sábado 4 de diciembre se realizará un taller de Procesos y mejoras a cargo de Diego Saldivia «oveja» Y el domingo a las 14,30 hs Banco de Levas Misioneras a cargo de Pablo Medina.

Habrá exposición artesanal, plantas, gastronomía variada entre otros.

El costo del ingreso al predio es de 200 pesos mayores y 150 menores y jubilados.