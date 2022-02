Un estudio informó que tomar mate en exceso podría «triplicar el riesgo de cáncer». Además compararon su consumo con el del tabaco.

Para la mayoría de las personas tomar una taza de café, mate cocido o té inglés es algo muy común. Tomar mate es muy tradicional en algunos países como por ejemplo, Argentina.

Un estudio reveló que tomar mate podría aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer. Los expertos analizaron en sus muestras algunos tipos de la enfermedad y la yerba mate. Para preparar el mate, se utilizan hierbas, hojas y ramas de la planta Ilex paraguariensis.

Los médicos informaron que tomar el mate con agua muy caliente podría causar una lesión térmica.

Antes el mate era reconocido por tener beneficios para la salud, como el refuerzo en el sistema inmunológico. Ahora, a raíz del estudio que se hizo, informaron que el exceso de la consumición del mate aumenta el riesgo del cáncer.

La revista Cancer Epidemiology Biomarker and Prevention publicó una noticia en la que decía que el mate podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón y cánceres digestivos de una persona, como el cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de intestino, cáncer de páncreas y cáncer de hígado.

Los médicos explicaron que esto podría ocurrir porque la yerba del mate tiene un «carcinógeno llamado hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)». Los especialistas dijeron: “beber mate, una infusión de la hierba ilex paraguariensis, es muy común en varios países de América del Sur y se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de esófago. Este mayor riesgo puede atribuirse a beber mate muy caliente o a los contaminantes potencialmente cancerígenos del mate, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos”.

Lo que tratan de decir los médicos es que esto podría «triplicar el riesgo» de cáncer. En 2019 se publicó otro estudio en el que se plasmaba que aquellas personas que toman el agua del mate muy caliente tienen riesgo de sufrir una «lesión térmica». “No hay suficiente evidencia para saber con certeza si beber yerba mate muy caliente puede causar cáncer, aunque algunos estudios han encontrado una asociación», dijo Nicola Smith, gerente de información de Salud de Cancer Research UK en diálogo con The Sun.

Además, el mismo estudio del 2019 afirmó que consumir yerba mate es igual a peligroso que fumar 100 cigarrillos.

Ante la noticia publicada en Twitter, los usuarios no dudaron en dejar su opinión al respecto. «Estaba pensando que Kun Agüero, quien desarrolló un latido cardíaco rápido, podría haberlo contraído al beberlo», escribió un hombre haciendo referencia al problema de salud que sufrió Sergio Agüero. Cabe destacar que en los videos que hace el ex jugador de la Selección Argentina siempre se lo ve tomando mate. Por eso es que el hombre asoció la noticia con el ex delantero.

Un seguidor escribió que «la yerba mate es realmente muy buena y está cargada con toneladas de vitaminas, magnesio y todo lo que necesitas para no enfermarte, es la razón por la que no quieren que la bebas».