La carrera contra reloj por descubrir productos para combatir el coronavirus está vigente desde la aparición del virus y los científicos argentinos luchan día a día por descubrir también nuevos avances y desarrollar proyectos innovadores.

En esta oportunidad, las científicas Guadalupe Canosa, del Conicet y Paula Alfieri, de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), desarrollaron un spray que podría ser muy útil en la lucha contra el coronavirus. La eficacia de la formulación fue probada recientemente en laboratorios certificados por ANMAT, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

Este spray repela y elimina el coronavirus. Es de fácil aplicación en ropa, barbijos y otros materiales, se seca en el momento y es de larga duración. ¿Cómo funciona? Se trata de una formulación de base alcohólica que tiene la propiedad de sanitizar. Pero lo novedoso de este spray es que posee nanopartículas que cumplen dos funciones.

Su primera función es que las nanopartículas impermeabilizan la superficie. Las microgotas que liberamos, que podrían contener partículas virales, no se adhieren al material que previamente fue rociado con el spray.

La segunda es que en el caso de que la carga viral sea importante, las nanopartículas desactivan al virus; lo desestabilizan y hacen que no contagie. Además, es un material que no lixivia (esto es: no se quita de la superficie donde fue aplicado). En indumentaria, por ejemplo, podría durar entre 5 ó 6 lavados.

Otros descubrimientos de científicos argentinos para combatir el COVID-19

El gel que están desarrollando las investigadoras del Conicet contra el covid-19 (Foto: Gentileza Vera Álvarez)

En el mes de junio, dos investigadoras del Conicet, Vera Álvarez y Verónica Lassalle, presentaron un proyecto llamado “Desarrollo de geles, films y recubrimientos poliméricos para la elaboración de materiales de protección y de inactivación del COVID-19 de distintas superficies”.

¿Cómo se fabrican estos geles? Álvarez contó a Infobae que primero se desarrollan los materiales a escala de laboratorio, luego se realizan las pruebas antivirales para después pasar a una etapa de planta piloto. «Luego trabajaremos con prendas textiles que se utilizan en clínicas y hospitales principalmente, batas de médicos, sábanas, toallas, entre otros, que no sean de un solo uso, ya que es donde mayor exposición y más riesgos de contagio tenemos actualmente

¿Cómo es el material que están desarrollando? Es de consistencia similar a una gelatina, y se impregna a las telas durante el proceso de fabricación. “El componente más importante es un polímero natural que tiene actividad antiviral, y le sumamos nanopartículas inorgánicas que refuerzan esa propiedad. Así se genera una sinergia entre ambas. Esa es la característica más importante junto con su versatilidad”, detalló este gel.

Asimismo, Vera Álvarez aseguró: “Buscamos desarrollar un spray de uso doméstico para que las personas puedan utilizar para rociar en su ropa antes de salir de su casa y otras superficies”.

El medicamento antiparasitario, denominado ivermectin y disponible en todo el mundo, es capaz de matar al coronavirus en 48 horas (Shutterstock)

Otro proyecto, llevado a cabo por un grupo de médicos de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja en los hospitales, Dr. A. Eurnekian de Ezeiza, y Dr. Francisco Javier Muñiz, en el mes de julio, es un protocolo de tratamiento eficaz para prevenir el SARS-CoV-2, mediante el uso de drogas ya conocidas y aprobadas por la ANMAT, que se aplican en forma oral o por spray nasal.

“Desde el 27 de mayo comenzamos a utilizar la droga Ivermectina para dos protocolos distintos: uno de prevención y otro de tratamiento. Por el lado preventivo, está destinado únicamente para personal médico, que son los que se encuentran en primera línea combatiendo el virus en las guardias, por ejemplo. Y en el caso de tratamiento, está destinado a pacientes cuyo hisopado dio positivo por COVID-19”, explicó a Infobae el doctor Héctor Carvallo, coordinador académico del Hospital Eurnekian, ex profesor de medicina de la UBA y actual profesor de medicina de la UAI y de la UM.

«La ivermectina la aplicamos en forma oral (en gotas o comprimidos) y luego utilizamos un spray nasal, que es una solución fisiológica con carragenina que se aplica en nariz y boca. La carragenina es una molécula obtenida de ciertas algas rojas, que se usa en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética, que interactúa con las cargas positivas de la superficie de las partículas virales previniendo la penetración de los virus en las células del huésped.

Y agregó: “Este spray viricida se viene utilizando desde hace años en el país, como solución fisiológica para destapar la nariz de los chicos que tienen mucho moco. Como era muy líquida, se le agregó la carragenina, un espesante para hacerlo más gelatinoso que mata virus y herpes”.