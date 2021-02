En la reunión convocada por la presidenta de la comisión vecinal estuvieron el concejal Martínez y el defensor del pueblo Alberto Penayo, acuerdan iniciar un proceso con el objetivo de regularizar los títulos de sus propiedades dado que muy pocos completaron el proceso de titularización de sus propiedades, a pesar de que la mayoría compraron y pagaron los montos estipulados.



Hace años que adquirieron sus propiedades y no realizaron la escrituración de sus inmuebles, los dueños murieron y ahora se encuentran con una sucesión en proceso y no saben que hacer.



«Esta situación nos convoca a venir a esta reunión, vine a dialogar con ustedes a pedido del concejal Ramón Martínez que me explicó parte del problema y ahora podemos dimensionar y razonar con ustedes una opción que permita una solución en el Marco de las normas vigentes.

Empezar a recorrer el camino hacia una solución requiere de un trabajo y compromiso colectivo, ya que acá estamos frente a una situación que limita el accionar del estado municipal y provincial.



El punto en cuestión encuentra a propietarios y poseedores ambos actores amparados por normas vigentes con alto contenido social. La propuesta de trabajo nos lleva a otro encuentro que se realizará el próximo viernes con la presencia de otros funcionarios para tratar también el tema de agua potable que quedó claro que es uno de los grandes temas que no podemos obviar. Anticipó el defensor capitalino