María Cantero y Alicia Barrios fueron las citadas de este jueves para dar su testimonio ante el fiscal federal Ramiro González, en el marco de la causa que investiga al exmandatario por la demanda de Fabiola Yañez.

En el marco de la causa que investiga a Alberto Fernández por la denuncia de violencia de género realizada por Fabiola Yañez, el fiscal federal Ramiro González convocó este jueves a dos testigos para recibir su testimonio.

Tras la primera ronda de declaraciones, protagonizadas por la exsecretaria María Cantero y la periodista Alicia Barrios, se destacaron siete pruebas que podrían complicar la situación del expresidente.

La Justicia citó a estas personas porque entiende que cumplen un rol clave para reconstruir los hechos de violencia física y mental que denunció Yañez sobre Fernández.

En la mañana de este jueves, la primera en declarar en Comodoro Py fue Alicia Barrios, la periodista que conoció a Fabiola el 5 de marzo de 2021, mientras cubría los eventos relacionados con el Papa Francisco y la ex primera dama era coordinadora general de la fundación Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA).

Barrios, que actualmente se desempeña como corresponsal en la Sala Estampa del Vaticano, confirmó en su testimonio que hubo “violencia emocional” y maltrato psicológico de parte de Alberto Fernández hacia Yañez. “Siempre el maltrato genera enfermedad emocional, no solo el maltrato físico sino el emocional. Por momentos se la veía agobiada”, dijo la periodista.

Por otra parte, también aseguró que la denunciante “no era escuchada” y que “no había espacio para ella”. “Con tanta mujer que había en el gobierno, no entiendo por qué la primera dama estaba en la oscuridad siendo tan inteligente”, declaró ante el fiscal González.

Asimismo, la corresponsal detalló que las situaciones de violencia continuaron incluso luego de que Fabiola diera a luz a su hijo, Francisco. “Después de que tuvo el bebé esto se acrecentó, no se la veía más, no se sabía de ella”.

Por último, Barrios afirmó que “todos sabían de la infidelidad” de Alberto Fernández con su entonces pareja. Estos dichos coinciden con la declaración que realizó Yañez ante la Justicia. “Es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”, dijo la ex primera dama.

En segundo lugar, declaró María Cantero, la exsecretaria del ex jefe de Estado que también es investigada en la causa del escándalo de los seguros. La mayoría de las expectativas estaban puestas en su declaración, ya que el 12 de agosto de 2021, Yañez le contó que sufría violencia física y mental por parte de su expareja.

En esta línea, Cantero ratificó la veracidad de los chats donde Fabiola le contó sobre las agresiones y confirmó que le había mandado fotos en donde se la veía con golpes en la cara y el cuerpo.

“Eso fue en el 2021. Ella en una conversación me escribe porque se habían publicado en los medios las fotos de la fiesta de Olivos. Le decía que no le diera bolilla a las redes sociales. Empezamos a hablar de eso y Fabiola me manda un par de fotos que me sorprendieron muchísimo. Me habla y me dice eso sobre golpes. Me sorprendió muchísimo. Me mandó fotos del ojo y de los brazos”, precisó la exsecretaria de Fernández.

Sobre su vínculo con el expresidente, María Cantero dijo que tenía una relación de “confianza y amistad”, ya que lo conoce desde hace 35 años. Sin embargo, en cuanto fue consultada sobre por qué no habló con él sobre la violencia que sufría Yañez, sostuvo: “Porque es algo de su vida privada, que no me correspondía decirle nada”.

A su vez, la Justicia espera la declaración de Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta Presidencial de Olivos, quien sería otra persona clave en esta historia, porque los hechos que denunció la ex primera dama ocurrieron en el lugar donde él era la máxima autoridad.