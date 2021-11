La jefa de la Coalición Cívica vuelve a meterse de lleno en la interna de Cambiemos y quiere que el cordobés siga al frente del interbloque.

Elisa Carrió lanzó duras advertencias a sus socios del PRO y la UCR a quienes les pidió que elijan «caras decentes» al frente de las presidencias de los bloques en Diputados.

Carrió jugó de local en el acto por los 20 años de la fundación de su partido en La Picaza Polo Club, en la localidad de Open Door, en Luján. Allí hizo duros cuestionamientos a sus enemigos históricos del arco político nacional e instó a sus socios a discutir el «contrato moral» porque la Argentina se enfrenta con un clima similar al de la crisis del 2001.

En primera fila estaban sentados Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, quienes escucharon a escasos metros las críticas de la jefa de la Coalición Cívica

«No es un problema de prejuicios sino de prácticas. ¿Qué viene para Cambiemos? Si no ponemos caras decentes, experimentadas y sin demasiados antecedentes de todo tipo les va a estallar la figura en la cara de todos ustedes», dijo.

«Yo no me callo más», lanzó Carrió directa y concisa según reproduce La Nación. Y completó: «Sepan lo que eligen en la presidencia de los bloques. Yo no me fui de un partido que tenía corruptos para venir a hablar con los hijos privilegiados de esos corruptos, que manejaron Medicina o la Franja de Ciencias Económicas con la mayor corrupción que se conoce en la historia».

De ese modo se refirió a Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, herederos políticos de Enrique ‘Coti’ Nosiglia, histórico enemigo político de Carrió.

Se sabe que Lousteau y Yacobitti buscan desplazar a Mario Negri de la jefatura del interbloque de Cambiemos y Carrió ya intercedió en favor del diputado cordobés.

Para Carrió, el radical debe seguir en ese lugar. «No se puede ser amigo del ‘Coti’ Nosiglia toda la vida, muchachos. El que le caiga el cuerpo, que le caiga», dijo.

Pero también hubo palos contra Cristian Ritondo, cercano a Vidal y Larreta, quien seguirá al frente de la bancada del PRO. «No confío en absoluto. Es más nunca he confiado. Él lo sabe», dijo la ex diputada a la salida del acto.

También lanzó algunos dardos a Rodríguez Larreta a quien responsabilizó por la estrategia electoral en la Capital. Mirando de frente al alcalde, lo acusó de no haber «cuidado» a Vidal, quien fue la primera candidata del oficialismo porteño, y le reprochó haber puesto a Fernando Straface como jefe de campaña. «Straface hizo una campaña espantosa. No podés someter a una candidata a diez actos por día», dijo.

De inmediato, buscó cercanía con el jefe de Gobierno porteño y lo calificó como el «mejor gestor de la Argentina» y pidió que lo aplaudieran. «¿Qué quiero decir? Estos chicos pueden saber de muchas cosas, pero son ignorantes del feeling con las personas. Hay que quedarse en los actos, es un tema de agradecimiento», dijo.

Preocupada por los síntomas que exhibe la economía y el clima social, la líder de la Coalición Cívica pidió a sus socios discutir el «contrato moral» porque la Argentina se enfrenta con un clima similar al de la crisis del 2001.

Además, les pidió que sus aliados ayuden a «mantener la institucionalidad» y a «acordar con el FMI», porque hay que «honrar las deudas». También, les pidió sostener al presidente Alberto Fernández para que «concluya su mandato».

Toda la primera línea de la coalición opositora asistió al acto. Además de Macri, Rodríguez Larreta, Vidal, Patricia Bullrich y Mario Negri, estuvieron Diego Santilli, Mario Barletta y Silvina Ajmechet. También se lo vio al ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador; los ex ministros Hernán Lombardi, Alejandro Finochiaro; Sebastián Lacunza; Guillermo Dietrich y Alfonso Prat Gay.