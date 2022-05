Así lo ratificó la ministra de Salud, durante un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud. A diferencia de lo sucedido a fines del 2021 y comienzos del 2022, Vizzotti remarcó que la Argentina se encuentra «en una situación totalmente distinta» por el avance de la vacunación contra el coronavirus

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que la Argentina atraviesa «una cuarta ola de Covid-19», debido al aumento significativo de casos que se han registrado en la última semana.

En la localidad de Villa La Angostura, durante un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), la ministra explicó que el actual panorama «nos encuentra en una situación totalmente distinta».

El avance de la vacunación contra el coronavirus «nos permite seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia» y esto se debe «a cada medida que se tomó y al esfuerzo de la sociedad, de los equipos de salud y de los gobiernos, a niveles nacional, provincial y municipal».

La preocupación parte luego del reporte emitido por el ministerio de Salud este último domingo 15 de mayo. Según datos oficiales, en cuatro semanas los contagios pasaron de 8.387 a 33.989. Esto significa que los contagios aumentaron un 305,25% desde el 17 de abril, es decir en casi un mes después se triplicó la contagiosidad del virus.

Cuarta ola covid ArgentinaHace algunos días, Vizzotti remarcó en diálogo con Radio10 que «este virus no se puede eliminar y mucho menos erradicar, porque la enfermedad no nos da inmunidad de por vida y la vacuna requiere refuerzos». Por ende, «no hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad».Ante una posibilidad de volver a implementar en la sociedad un nuevo confinamiento, la ministra descartó esa opción. «La estrategia de la mayoría de países del mundo es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muertes, además de sostener los cuidados, pero no volver a los confinamientos», enfatizó.

«Tenemos seguridad que haber fortalecido el sistema de salud y habiendo vacunado no tenemos riesgos en la atención», concluyó.