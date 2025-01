Los agentes del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) participaron de una serie de jornadas de capacitación teórico-prácticas en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y en Maniobra de Heimlich.

Los talleres representan una de las tantas acciones que la actual gestión del Instituto desarrolla, en el marco de un plan integral, que comprende la formación de sus recursos humanos. Así, además de formaciones específicas para cada área, se trata de potenciar las habilidades blandas de los miembros del organismo, instruyéndolos, en este caso, para estar preparados ante una emergencia médica de este tipo.

RCP y Maniobra de Heimlich en el Instituto

La RCP es una técnica que se utiliza para restaurar la circulación sanguínea y la respiración en una persona que ha sufrido un paro cardíaco. La Maniobra de Heimlich, por su parte, es una práctica que se utiliza para desobstruir la vía aérea, en caso de que una persona se esté asfixiando con un objeto.

Los encuentros estuvieron a cargo del coordinador de los Programas de RCP, Lic. Alejandro Guerrero Kampf, y del agente sanitario Ezequiel Guerrero Kampf. Al finalizar cada charla, se realizó una encuesta donde los participantes destacaron la utilidad y la importancia de esta iniciativa para saber de qué manea reaccionar y cómo brindar primeros auxilios a una persona que lo necesite, hasta su traslado a un centro de salud.

En esta línea, la arquitecta Claudia Hollenika, consideró que «la razón más importante para aprender RCP es la posibilidad de salvar vidas. Realmente hoy, con la forma de vida que se lleva, el estrés, el apuro de llegar a cumplir con todo y las preocupaciones; hacen que la gente tenga este tipo de episodios y que, a veces, terminen en tragedia», reflexionó; y agregó que comparte la opinión de los instructores en cuanto a que «hacer algo siempre es mejor que no hacer nada, así sea un llamado, aprontando el lugar, cuidando de que quien sufre un episodio no se dañe. Hay que tomar conciencia de la fragilidad que poseemos» opinó.

Por su parte, Ramiro Villaverde, del área de Obras, expresó su interés por el curso ya que es la primera vez que realiza uno con estas características, resaltó que «se aprende para poder actuar en el caso de algún imprevisto, la importancia de accionar, primero con la llamada al 107, evaluar qué hacer si no estás seguro de no poder ayudar, considerar cómo hay que proceder para no agravar la situación». Por otra parte, destacó del aprendizaje que recibió, a «diferenciar entre el cardio y la respiración, junto con los procedimientos que son necesarios llevar adelante al momento de proceder, dependiendo del caso. Para el sector de obras, es de mucho valor tener el conocimiento previo para actuar, como en cualquier otro ámbito o sector, es algo que nos es útil para la vida cotidiana, en cualquier espacio que estemos, ya sea familiar o en la misma calle donde pueda suceder una descompensación», puntualizó Villaverde.

En palabras del capacitador

El Licenciado Alejandro Guerrero Kampf cuenta con un Posgrado en Docencia Universitaria con Especialidad en Salud-UNNE-, es Coordinador de los Programas Provinciales de RCP de la Subsecretaria de Salud de la cartera sanitaria provincial.

A la pregunta de: ¿por qué es importante saber RCP? Guerrero Kampf, señaló que en la provincia de Misiones fallece un promedio de 2,88 personas por día de muerte súbita, lo que significa que una persona – sin distinción de edad, sexo, género, etc.- puede encontrarse bien y al momento no darse cuenta y sufrir un infarto. Otras veces sucede que aparecen síntomas previos como distintas molestias sobre el brazo izquierdo, dolores en el pecho, descompostura, nauseas fuertes, y en una hora aproximadamente, fallecer. Así se configura la muerte súbita «Pasan unas 40.000 mil veces por año en la República argentina, una cada 13 minutos, y en la provincia de Misiones son tres por día para valores promedio» especificó, al tiempo en que estableció que esto le puede pasar a cualquiera, en cualquier contexto y lugar.

Por otra parte, el licenciado enfatizó en que, con estas capacitaciones se salvaron muchas vidas, ya que, según las estadísticas nacionales, ni bien realizados estos procedimientos de emergencia, el 25% se salva sin ninguna lesión y un 15% más con lesiones cerebrales, si se tiene en cuenta que los primeros minutos son esenciales para una buena circulación de la sangre oxigenada en el cerebro y poder evitar cualquier lesión, durante los primeros dos minutos la tasa de éxito se eleva hasta el 90%.

Entre las recomendaciones que Guerrero Kampf hace al respecto, alude a la posibilidad de que los organismos puedan contar con un desfibrilador de emergencia, sumado a capacitaciones constantes para todo el personal, por parte de los profesionales. También comentó que el Programa cuenta con más espacios para adquirir herramientas, habilidades y aptitudes, que se realizan en el Hospital Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas y distintos centros de salud de la provincia y los municipios, y que, también, llevan estos talleres a las entidades que los soliciten, como -en esta oportunidad- el IPRODHA.

Entre las recomendaciones que Guerrero Kampf hace al respecto, alude a la posibilidad de que los organismos puedan contar con un desfibrilador de emergencia, sumado a capacitaciones constantes para todo el personal, por parte de los profesionales. También comentó que el Programa cuenta con más espacios para adquirir herramientas, habilidades y aptitudes, que se realizan en el Hospital Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas y distintos centros de salud de la provincia y los municipios, y que, también, llevan estos talleres a las entidades que los soliciten, como -en esta oportunidad- el IPRODHA.