Dirigentes y funcionarios criticaron a la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional por Juntos por el Cambio tras sus declaraciones sobre el video en el que su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, expresa su deseo de tener una «Gestapo» para terminar con los gremios.

Dirigentes y funcionarios cuestionaron los dichos de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, quien este jueves sostuvo que el video de la llamada «mesa judicial» donde se ve al exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una «Gestapo» para terminar con los gremios «fue ilegalmente grabado y no constituye prueba».

Victoria Tolosa Paz

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Frente De Todos-Buenos Aires) consideró que María Eugenia Vidal «lejos de aclarar, confirma» los hechos que la vinculan con la existencia de una presunta mesa judicial antisindical durante su gestión como gobernadora, en relación a las explicaciones que dio anoche la actual legisladora nacional sobre el tema en un programa de televisión.

«Anoche nos enteramos que para la ex gobernadora Vidal, un encuentro entre ministros, legisladores, intendente, empresarios y funcionarios de inteligencia, quienes en conjunto planean cómo denunciar a civiles para llevarlos tras las rejas, es una reunión de trabajo», señaló Tolosa Paz a través de una serie de mensajes publicados este viernes por la mañana en Twiiter.

La diputada del FdT se refirió a la primera aparición de la exgobernadora después de haber mantenido un silencio de diez días desde que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.

«Cuesta entender esta participación mediática de la Diputada Nacional, que lejos de aclarar el grave hecho institucional, termina confirmando lo que vimos, e intenta desvincular con un evidente nerviosismo la responsabilidad de Mauricio Macri, jefe y amigo personal de Arribas».

Y agregó: «Su ministro de trabajo, Marcelo Villegas, no banalizó la Gestapo sino que ponderó sus formas y lamentó no poder replicarlas porque, por suerte, en la Argentina hay leyes que lo impiden, y que también condenan estas persecuciones propias de otros tiempos en nuestro país».

En ese tono, subrayó que «las oficinas del Banco Provincia en CABA es jurisdicción bonaerense, es jurisdicción de la provincia en la que no inauguró un sólo hospital, ni una sola escuela».

«Ahora vemos cuáles eran sus prioridades, y comprendemos por qué no volvió a presentarse aquí en las últimas elecciones», subrayó.

La exgobernadora bonaerense sostuvo anoche que el video de la llamada «mesa judicial» antisindical «fue ilegalmente grabado y no constituye prueba», y negó que en su administración hayan existido «causas armadas».

«La reunión fue ilegalmente grabada porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún seguimiento. Para mis ministros y para los empresarios de la construcción era una reunión de trabajo», subrayó Vidal.

Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo este jueves que el exministro de Trabajo provincial macrista Marcelo Villegas «tiró a la parrilla» a su antecesora María Eugenia Vidal cuando en una reunión expresó deseos de tener una «Gestapo» para controlar a sindicalistas.

Kicillof además denunció que «los que iban a luchar contra la mafia armaron una mafia para perseguir y encarcelar» a opositores.

El gobernador replicó las declaraciones que hizo Vidal, quien trató de exculpar a su gobierno provincial de 2015-2019 de las acusaciones de armado de causas contra opositores y sindicalistas después de varios días de silencio.

El mandatario provincial sostuvo que en esa reunión de 2017 realizada en la sede porteña del Banco Provincia «veo a gente de la AFI, al número 3 4 o 5, a dos ministros y un viceministro, a un ministro (Villegas) que dice ‘la gobernadora nos mandó a este tipo de reuniones’…la tiró a la parrilla a Vidal».

«Es muy impresionante lo que está pasando, vemos a un intendente y a empresarios además; esto que se habló es absolutamente ilegal, viola varias secciones del Código Penal y todo lo que se imaginaba es poco: es una mesa para armar causas judiciales», sostuvo el gobernador en una entrevista con C5N.

«Tienen que dar las explicaciones, es un golpe obsceno a la democracia; tienen que explicarlo ante la justicia. Hacerse los distraídos es muy difícil», abundó.

También aseveró que «la Legislatura de la provincia de Buenos Aires inició acciones para un juicio político contra el Procurador (Julio Conte Grand) y estoy dejando actuar a las instituciones».

Kicillof añadió que «el jefe de los fiscales (bonaerenses) aparezca en una foto con el presidente (Macri) es grave».

«Es apestoso lo que estamos viendo, un espectáculo espantoso y muy triste para la democracia argentina», amplió, y aseveró: «Los que iban a luchar contra la mafia armaron una mafia para perseguir y encarcelar».

Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró «un horror» las declaraciones de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, -a la que calificó de «inútil»- quien trató de desligarse de la supuesta «mesa judicial» provincial que habría intentado pergeñar causas contra sindicalistas.

«Que horror los dichos de la inútil de Vidal: cuestiona competencia del juez federal de La Plata» en ese caso, dijo Fernández en Twitter.

«Dice reunión institucional de autoridades provinciales en Banco Provincia (status constitucional) grabada ilegalmente por autoridades federales, ¿es competencia de juez federal de Py?», añadió el ministro de Seguridad de la Nación.

Fernández señaló en un hilo de tuits que «sigue sin explicar por qué, autoridades provinciales, se reúnen con directores de inteligencia (AFI) para hablar de causas penales que involucran a civiles».

«El Artículo 7 del Pacto de San José de Flores, del 11 de noviembre de 1859 estableció que ‘Todas las propiedades de la Provincia que se dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos, de cualquier clase y género que sean seguirán correspondiendo a la provincia de Buenos Aires y serán gobernadas y legisladas por la autoridad de la Provincia'».

«Que sepa la inútil de Vidal, entonces, que la mesa judicial ilegal técnicamente lo hacía bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires pese que se juntaba recurrentemente en las oficinas que el Banco de la Provincia tiene en Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

Cristina Álvarez Rodríguez

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, opinó este viernes que la exgobernadora del distrito María Eugenia Vidal «habla pero no dice nada», y agregó que la actual diputada nacional «no puede explicar cómo en una reunión de trabajo y en una oficina pública se armaban causan judiciales».

Para Álvarez Rodríguez, «no se puede explicar que en una «reunión de trabajo», con sus ministros, con el aval de su Procurador (Julio Conte Grand), con su intendente (por Julio Garro, jefe comunal de La Plata) con agentes de la AFI y en una oficina pública se armaran causan judiciales».

Cecilia Moreau

La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau consideró «vergonzosa y desesperada» la defensa de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal pronunció y calificó a Juntos por el Cambio (JxC) como «un grupo mafioso» que gestionó cuatro años «en beneficio de sus intereses».

En diálogo con AM 750, Moreau consideró: «Ella acá no es víctima de nada, es victimaria al igual que su jefe. En el canal de (Mauricio) Macri, la gobernadora Vidal, que fue la mejor alumna de Macri, hizo una defensa vergonzosa y desesperada».

La vicepresidenta del bloque del FdT indicó que «le dio vergüenza ajena» la entrevista que brindó la exmandataria provincial y enmarcó sus dichos en «parte de cómo actuó el PRO durante estos cuatro años en la provincia de Buenos Aires».

En este sentido, insistió con que los integrantes de JxC «son un grupo mafioso con distintas aristas» y agregó: «La parte política, donde se toman las decisiones, la parte judicial que bastante bien les funciona, la parte mediática, el acompañamiento de los grandes grupos económicos y del Fondo Monetario Internacional (FMI)».

La diputada consideró que «Vidal se tiene que poner a disposición de la Justicia» y que el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, «tiene que poner a disposición su renuncia».

Por otro lado, denunció que la exgobernadora «mintió» al decir que estuvo con anginas, ya que «el 2 de enero estaba en una playa en Cariló» y sostuvo que utilizó estos días «para couchearse, ver qué decir» y «guardarse y ver si el tema pasaba para zafar».

«Pero es de tal gravedad institucional que esto no pasó, porque acá no hay cuentapropistas», indicó, tras remarcar que la exgobernadora «llevó a la provincia de Buenos Aires a una situación desesperante en términos sociales, políticos, económicos, de desarrollo y de deuda».

Andrés Rodríguez

Desde el sindicalismo, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, consideró que la exgobernadora Vidal «no se puede desentender» y debería asumir «cierta responsabilidad» sobre la existencia de una supuesta «mesa judicial» durante su gestión, que habría intentado armar causas contra sindicalistas.

«Están desconociendo cosas que fueron concretas. Nadie de inteligencia entra a una reunión y se sienta por sí solo. Tiene que haber alguna suerte de un aval por parte de quienes dirigen para que suceda y son cuestiones que no se pueden desentender», afirmó en declaraciones a radio AM 750.

El dirigente sindical sostuvo que no quiere «hacer una acusación», pero aseguró que existió «una realidad persecutoria y realmente ilegal en materia de investigaciones y averiguación de dirigentes» que debe ser reconocida.

Mara Brawer

«Vidal es una caradura», dijo la diputada Nacional por el Frente de Todos (FdT) Mara Brawer en diálogo con Radio 10, y criticó que «ante un hecho institucional tan grave, salga a decir 10 días después que no habló antes porque tenía anginas».

A su vez sentenció que JxC «llegó al poder por elecciones, pero tienen raíces en el autoritarismo y la última dictadura militar».

También tildó de «reprochable» la referencia a la Gestapo que hizo Villegas, al considerar que es «banalizar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto» dijo que Vidal «se disculpó por usar ese término, pero «nunca dijo que lo que estaba mal era la intención de terminar con los gremios», por lo que consideró que la exgobernadora «está de acuerdo» con esa idea.

Francisco «Paco» Olveira

También se sumó a las críticas el sacerdote católico Francisco «Paco» Olveira, miembro de Curas en Opción por los Pobres, quien le escribió una carta al procurador bonaerense Julio Conte Grand pidiéndole la renuncia por «su evidente participación en la mesa judicial».

El sacerdote afirmó en declaraciones que «el motivo principal» de la misiva es cuestionar a «una persona (como Conte GranD) que se declara católico, apostólico y romano, miembro del Opus Dei, y que asegura tener un ideario que profesa la santificación por medio del trabajo».

En este sentido, Olveira añadió que el Procurador «debería escuchar al Papa Francisco que está hablando con mucha claridad desde hace varios años del lawfare y de cómo el tema del armado de causas va en busca sobre todo de las personas que defienden a los trabajadores y las conquistas sociales»

La carta de Olveira se difundió a horas del respaldo al Procurador que brindó Juntos por el Cambio, en el marco del pedido de juicio político.

Leopoldo Moreau

Por su parte, el diputado nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau (FdT), afirmó que Vidal “mintió descaradamente” al explicar el caso de la mesa judicial bonaerense.

«Vidal mintió descaradamente. Le recomendaría que se busque mejores asesores y abogados, porque si va a decir lo que acaba de decir públicamente va a quedar muy comprometida. En una declaración uno puede mentir o incluso negarse a declarar pero siempre son indicios que te van en contra, más allá de lo que diga el Código Penal”, señaló Moreau en declaraciones a El Destape Radio.

«¿Por qué digo que miente? Porque no son otros los que están siendo investigados. Es ella (Vidal) y sus colaboradores. Si bien es cierto que un mafioso puede ser peligroso, uno que maneja el aparato del estado es cien veces más peligroso”, subrayó.

Y arremetió: “El problema de Vidal es que se dedicó a llevar un plan sistemático de persecución a sindicalistas. Ella asumió como política para acosar a los sindicatos, lo expresa uno de los participantes de la reunión diciendo que le habría gustado tener una Gestapo”.

En ese sentido, el legislador consideró: “Me parece que esa declaración la expone más de lo que ya está expuesta y demuestra claramente que miente a troche y moche”.

Con respecto a la labor parlamentaria tras crearse una subcomisión de investigación del caso, Moreau adelantó: “Vamos a citar a (al procurador bonaerense Julio) Conte Grand a la comisión, también a los empresarios que participaron de la reunión para el martes y así a tantos otros”.

Florencia Saintout

En tanto, la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, consideró que la exgobernadora «no se hace cargo» de la denuncia que originó la causa por la denominada mesa judicial antisindical, y «se hace la víctima».

«Según Vidal, sus funcionarios, los agentes de la AFI, el senador Juan Pablo Allan y el intendente Julio Garro no formaban una mesa judicial sino ‘una mesa de trabajo’. No se hacen cargo del espionaje, de la deuda… de nada», apuntó Saintout en Twitter.

En ese punto, remarcó: «Basta de tanta impunidad. No puedo creer esto, Vidal encima se hace la víctima» y agregó: «Y es verdad, no somos todos iguales. Nosotros siempre respetamos la justicia y le hablamos de frente al pueblo argentino, no en medios amigos».