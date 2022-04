El Hospital Materno Neonatal fue reconocido hoy por el Ministerio de Salud de la Nación como “Hospital Comprometido con la Calidad” por cumplir con los estándares de calidad. Es la primera institución de salud del país en recibir esta distinción.

Dicho reconocimiento llega tras un fuerte trabajo de los equipos del Nodo de Calidad del Ministerio de Salud Pública y del Hospital Materno Neonatal.

La entrega del reconocimiento se realiza en el marco de la Jornada de Calidad y Seguridad del Paciente que se desarrolla, hoy 29 de abril, en Posadas, con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.

Las actividades se iniciaron en el Hospital Materno Neonatal con el reconocimiento nacional, oportunidad en la cual funcionarios nacionales y provinciales brindaron unas palabras a los presentes.

El Viceministro del Ministerio de Salud de la Nación, Dr. Alejandro Collia, destacó el trabajo que viene realizando Misiones en materia de calidad de atención y seguridad del paciente. “El trabajo que se logró en Misiones se debe a que los trabajadores de la salud se han comprometido y empoderado sobre la importancia que tiene la calidad en el ámbito de la atención al paciente y de la calidad en los servicios. Por eso nos pareció importante hacer este reconocimiento a Misiones, al Hospital Materno Neonatal, porque en un corto tiempo se vieron los cambios y el trabajo en la calidad de atención”.

Por su parte, el Subsecretario de Calidad, Regulación y

Fiscalización en Salud de la Nación, Dr. Claudio Ortiz, remarcó que los procesos de calidad son procesos que requieren de decisiones políticas para su avance, “y Misiones tuvo esa decisión y se ve reflejado en la construcción de la red de Nodos de Calidad que avanza fuertemente y en este reconocimiento que estamos haciendo hoy.

El Ministro de Salud Pública, Dr., Oscar Alarcón agradeció el acompañamiento constante del Ministerio de Salud de la Nación a la provincia. “En estos dos años hemos realizando un largo camino en materia de calidad. Misiones cuenta con una Red de Nodos de Calidad conformada por los Hospitales del sistema público de salud, que está enfocada a trabajar con el paciente y con el recurso humano, para que todo el engranaje funcione con el fin de garantizar calidad y seguridad en la atención. Nuestro objetivo es que la gente salga de un hospital con la percepción que se hizo todo para cuidar su salud y que el personal se sienta seguro y cómodo en su lugar de trabajo”.

La coordinadora del Nodo de Calidad del Ministerio de Salud Pública, Lic. Sabrina Morínigo expresó que el reconocimiento que recibió hoy el Hospital Materno Neonatal “representa un compromiso y responsabilidad en la atención al paciente, porque nuestro trabajo desde los Nodos de Calidad se inicia con el paciente que es nuestra guía. En cada visita a un hospital lo que hacemos es hablar con los pacientes para ver cuál es su percepción y desde ahí planificar”. En esa línea, adelantó que el Hospital de Puerto Rico está en el proceso de certificación como “Hospital comprometido con la calidad”, el primero de Nivel II en el país”.

El Vicegobernadora de Misiones, Dr. Carlos Arce destacó y agradeció la gestión Provincial y Federal incluso durante la pandemia del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Señaló también el acompañamiento y el reconocimiento de Nación con nuestra Provincia.

Arce continuó respecto a la decisión del gobernador cuando comenzó la pandemia «Misiones fue la primera provincia, el 13 de marzo del 2020, que realmente tomó un decreto, y viendo todo lo que se desarrolló con Nación, nuestro Gobernador tuvo muchas veces una mirada anticipada y hoy se demuestra en números favorables en la pandemia y eso no hay que dejar de reconocer, y formó un Comité Científico, que las decisiones políticas iban a ser guiadas por el Comité, tenemos un Gobernador que piensa en la salud más que en una decisión política,» y también destacó Arce la labor de la Cámara de Representantes, que de 91 leyes sancionadas, 30 son de Salud Pública, y no son casualidad, son realmente políticas públicas que están al servicio. La salud para nosotros, para el gobierno de la provincia es universal, no es ni Pública ni Privada. Remarcó la buena atención del Hospital para todos, con o sin obra social. “Por eso quiero felicitar enormemente a todo el personal y este reconocimiento es para Ustedes”.

En la ocasión se presentaron los avances de la Red provincial de Nodos de Calidad en Misiones a las autoridades nacionales.

A las 12.30 horas, comenzó una jornada de formación dirigida a directores de hospitales y jefes de áreas programáticas. Donde se tratan los siguientes puntos:

➢Implementación de políticas de Calidad en las Instituciones Sanitarias

➢ Prácticas para el uso seguro de medicamentos

➢Práctica para la identificación correcta de los pacientes

➢ Prácticas para el abordaje de eventos adversos

➢ El rol del paciente en la Seguridad del Paciente