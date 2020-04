La denuncia en redes sociales por violencia de género contra el delantero de Boca Juniors Sebastián Villa se transformó, en apenas algunos días, en una causa judicial por lesiones y amenazas con una restricción perimetral dictada en su contra.

Daniela Cortés, su ex pareja y denunciante de 20 años, hizo a principios de esta semana una publicación en su cuenta de Instagram en la que acusó al futbolista colombiano de agredirla y amenazarla en reiteradas ocasiones durante su relación de dos años. Luego, representada por el abogado Fernando Burlando, Cortés llevó esa acusación a la Justicia.

Según indicaron a Infobae fuentes cercanas al caso, sin embargo, la joven debía presentarse a declarar este miércoles y no lo hizo: “Hubo muchas interferencias, muchos llamados a la familia”.

Este martes, Burlando aseguró que pronto pedirán la detención del jugador. “Apenas hablé con Daniela me dí cuenta de que este caso es muy grave y me comuniqué con el Ministerio de Seguridad. Fue revisada y atendida por psicólogos antes de formular su declaración”, indicó el letrado en diálogo con Radio La Red y remarcó que las fotos y el video que publicó la joven no son del último incidente que tuvo con él. “Ya estamos tan acostumbrados a que obstaculicen a la Justicia que debemos tomar todo tipo de recaudos, pero no impedirán que pidamos la detención”.

Villa -que publicó en sus redes un video el lunes por la noche negando las acusaciones en su contra- había abandonado la casa que compartía con la joven en el country Saint-Thomas de la localidad Canning y se había alojado en la de su compatriota y jugador de River Juan Fernando Quintero. Sin embargo, ante la restricción de acercarse y mantener cualquier tipo de contacto con Cortés y su familia, dictada por el juez de Garantías de Esteban Echeverría Javier Maffucci Moore, el futbolista debió abandonar el barrio privado y se habría instalado en un departamento en Capital Federal.

En su primera declaración ante la Coordinadora de Género del Ministerio de Seguridad, Sonia Sampelungue, Cortés aseguró que se encontraba en su hogar junto al delantero hasta que comenzaron a discutir y el futbolista la echó de la propiedad. “Si ella no se retira de la casa o me entero que publica algo en las redes les voy a hacer daño a ustedes y a ella”, fue la amenaza del colombiano a la madre de Daniela, quien se encuentra en Colombia y declaró que recibió el llamado del futbolista.

“Luego, Sebastián se acercó a la dicente y le propinó un golpe de puño en la cara, a la altura de la frente, del lado izquierdo. Además, la tomó fuertemente de sus cabellos y la zamarreó fuertemente agarrándola de ambos brazos”, indica la denuncia efectuada en la Comisaría de la Mujer de Esteban Echeverría. La causa quedó en manos de la UFI N° 3 de ese distrito.

En su declaración, la joven afirmó que se siente “amedrentada” y que teme por su integridad física. También señaló que si bien es la primera vez que denuncia estos hechos, los episodios no son nuevos.

En el informe médico que realizó el perito forense Marcos Frías se detectaron un “edema y eritema” en el lado derecho de la frente, hematomas en la cara interna del brazo derecho, “simil lesión que deja la digito presión” y otro hematoma en el muslo izquierdo.

Enterado de la acusación de Cortés, en Boca Juniors decidieron emitir un comunicado respecto la situación del delantero, que tiene contrato en la institución hasta 2021. Desde la entidad le aseguraron a este medio que mantendrán su postura de tolerancia cero contra la violencia de género. Al asumir la Comisión Directiva de Jorge Amor Ameal, a fines del 2019, se hizo lugar al Departamento de Inclusión e Igualdad presidido por Adriana Bravo.