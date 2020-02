Gracias a una invitación del Febase Performanse, el misionero Rudito Bundziak estará en la primera fecha de la Clase 3 del Turismo Pista, que se disputará desde mañana en el circuito N° 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Bundziak fue invitado por los integrantes del Febase Performanse para correr con el Nissan March, que ya corrió el año pasado, y será su tercera carrera en el Turismo Pista.

Ayer el piloto de Puerto Iguazú realizó una prueba en el trazado capitalino y dejó todo listo para las comunitarias de mañana. La actividad oficial de la Clase 3 empezará el sábado con entrenamientos, clasificación y series. El domingo se disputará la final. Toda la actividad se podrá ver por TyC Sports.

“La verdad es que no teníamos pensado correr en el Turismo Pista, pero una invitación del Febase Performanse hizo que a último momento me sume. En principio es por esta fecha porque el auto estaba disponible y Jorge Baliñas, es un amigo, me pidió que lo corra para sumar sus auspiciantes”, explicó Bundziak.

“A mí me va a servir para llegar en ritmo para la primera fecha del Turismo Nacional que es mi objetivo, pero también queremos andar bien y hay un gran auto para encarar el fin de semana. Cuando te subís a un auto corres para ganar y si lo podemos hacer mejor. La prueba de ayer fue muy positiva y quedamos conformes con el andar del auto”, agregó, el misionero.

“Como siempre agradezco el apoyo de los misioneros y vamos a buscar dejarlos bien representado. También quiero volver a agradecer la invitación de Febase Performanse, que me entrega un gran auto”, agregó.

CRONOGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES

VIERNES 14 DE FEBRERO – PRUEBAS COMUNITARIAS

13 a 13:50, TURISMO PISTA CLASE 3 PRUEBA I

16 a 16:50, TURISMO PISTA CLASE 3 PRUEBA II

16.30 Hs. PRESINTADO DE MOTORES

SÁBADO 15 DE FEBRERO

9.30, REUNIÓN DE PILOTOS CLASE TRES

9:15 a 9:40, TURISMO PISTA CLASE 3 ENTRENAMIENTO

11:05 a 11:15, TURISMO PISTA CLASE 3 CLASIFICACIÓN I

13.05 a 13.30, TURISMO PISTA CLASE 3 CLASIFICACION II

16.10, TURISMO PISTA CLASE 3 -1° SERIE a 6 VUELTAS

16.40, TURISMO PISTA CLASE 3 2° SERIE a 6 VUELTAS

DOMINGO 16 DE FEBRERO

11:45 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 APERTURA DE BOXES

11:55 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 CIERRE DE BOXES

12:00 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 VUELTA PREVIA

12:05 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 FINAL a 16 VUELTAS, Max. 30 Min