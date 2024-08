Jared Dicus fue condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de Anggy Díaz, de 21 años.

Jared Dicus, un hombre tejano de 23 años, fue condenado a 40 años de cárcel por asesinar y decapitar a su esposa, Anggy Díaz, tres meses después de casarse.

En enero del 2023, el joven estadounidense se declaró culpable del asesinato de su pareja, de 21 años y de origen nicaragüense.

Cómo fue el crimen de Anggy Díaz

Díaz había dejado Nicaragua para EE. UU. para ayudar a una tía que padecía cáncer. Trabajaba como empleada en un local de comida y antes de la boda vivía con su tía en la misma calle que los papás de Dicus. Fue así que los jóvenes se conocieron y comenzó el romance.

La pareja se casó en octubre del 2022 y se instaló en una cabaña ubicada detrás de la casa de los padres de Dicus en la ciudad de Magnolia, en las afueras de Houston, Texas.

Fueron los papás de Dicus quienes llamaron a la policía el 11 de enero de 2023 a las 16:35 para alertar sobre el crimen, tras escuchar los gritos de Díaz.

Al llegar, la policía encontró “una escena espantosa”. El cuerpo decapitado de la joven estaba cerca de la cama, en medio de un charco de sangre. La cabeza yacía en la ducha y toda la cabaña estaba salpicada de sangre, según Law and Crime.

Las pericias forenses revelaron que Dicus apuñaló a su esposa varias veces por la espalda con un cuchillo de cocina y luego le cortó la cabeza.

Dicus confesó ante los detectives que había asesinado a su esposa. El motivo del horrendo acto no se reveló, aunque los agentes mencionaron que ya habían respondido a llamadas relacionadas con violencia de género en el domicilio, aunque “no había ocurrido nada de este tipo ni con este nivel de violencia”.

Qué dijo el fiscal tras el juicio

Si bien la salud mental del acusado fue cuestionada, tras someterse a varias pericias, Dicus fue considerado apto para ser juzgado y no podrá obtener libertad condicional antes de 2043.

“El condado de Waller no tolera la violencia doméstica. Crímenes atroces como este no quedarán sin respuesta. Buscaremos justicia para las víctimas de violencia doméstica y enviaremos un mensaje a los perpetradores de que aquí luchamos por nuestras víctimas”, anunció el fiscal Sean G. Whittmore tras el juicio.

Qué dijo la madre de Anggy Díaz tras la condena de Jared Dicus

Tras su muerte, los familiares de Díaz iniciaron una colecta online para repatriar sus restos al pueblo de El Viejo, en Nicaruaga, donde fue sepultada en medio de una fuerte conmoción.

“A algunos le dan pena de muerte, a él Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, si es que no lo ha hecho”, declaró la mamá de Anggy al canal Telemundo.

“Que Dios me ayude a continuar. Sé que mi hija ya no está, pero es lo que Dios decidió. De ahí para adelante él sabe cómo me va a ayudar”, afirmó la mujer, que se aferró a la religión para seguir adelante tras el brutal femicidio.

“Mi niña era una niña muy especial, muy fuerte, valiente en todo”, recordó la mujer con emoción.

Su tío Irvin Orellana, habló de ella como de “la luz de nuestra familia” en una página de GoFundMe creada en su honor. “Siempre con una sonrisa y una personalidad alegre. Su ausencia de nuestras vidas se sentirá para siempre”, escribió.

La personalidad alegre de Díaz fue celebrada por quienes la conocieron. “Era una chica muy brillante, llena de energía, nunca negativa”, recordó su jefa Verónica Jiménez durante una entrevista con KPRC. “Tenía muchas metas en la vida”.