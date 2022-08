El Malbrán estudia las muestras de los pacientes para determinar el origen de la enfermedad, los resultados estarán en los próximos días. Aislaron un sanatorio por prevención. El Ministro de Salud de la provincia contó cómo se detectó el brote

En la provincia de Tucumán, en el Norte de la Argentina, se detectó un brote de neumonía bilateral en 6 pacientes. Uno de las personas afectadas era médico y murió. Otros cuatro están internados en estado grave: tres de ellos son también profesionales de la salud y la cuarta es una paciente de 70 años.

Además, el sexto caso es una médica que tiene la neumonía pero se encuentra aislada en su hogar y con seguimiento. El ministro de Salud Pública de la provincia, Luis Medina Ruiz, informó a Infobae, que por el momento no se han detectado el mismo problema de salud en los contactos estrechos de los 6 pacientes, ni tampoco se han diagnosticado nuevos casos.

Está pendiente cuál es la causa de los 6 casos de neumonía bilateral. “Esperamos tener para este viernes los resultados de los estudios más sensibles que ya está haciendo el Instituto ANLIS/Malbrán en la ciudad de Buenos Aires”, dijo Medina Ruiz.

Entre las infecciones que se sospechan, se encuentran la leptospirosis y la legionella, que son enfermedades causadas por bacterias. Pero también podría tratarse de algún otro patógeno, incluyendo algún virus.

El titular de la cartera sanitaria de la provincia contó cómo empezó la investigación sobre el brote de neumonía bilateral. “Hacemos rutinariamente los testeos para COVID-19 en los hospitales. Teníamos a dos pacientes internados en un hospital público con neumonía bilateral, y dieron negativo cuando se les hicieron los testeos para COVID-19 e el virus de la gripe. Eran dos pacientes que también son profesionales de la salud y trabajaban en un sanatorio privado. Entonces, salimos a buscar si había más casos. Se encontraron así otros 4 casos. Los 6 casos tenían en común un cuadro de neumonía y habían estado en el sanatorio privado”. Uno de los 5 médicos murió el lunes pasado.

El brote de neumonía está asociado al Sanatorio Luz Médica, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Desde la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Siprosa (Sistema Provincial de Salud), a través de la resolución 256, se informó ayer que se dispusieron distintas medidas a modo de prevención.

Principalmente tomaron la decisión de no cerrar el lugar, sino aislarlo preventivamente y de forma temporal. Al mismo tiempo restringieron el ingreso de cualquier nuevo paciente, las consultas internas y las visitas. El aislamiento del sanatorio “es preventivo para la comunidad, para evitar que un eventual virus nuevo o un virus que esté circulando se disemine por la provincia; es lo que queremos garantizar que no ocurra”, dijo Medina Ruiz.

“La buena noticia es que no tenemos nuevos pacientes. Si se trata de un agente contagioso, no hay contacto estrecho laboral ni familiar que tenga síntomas, y que haga sospechar de que haya nuevos contagiados”, dijo el funcionarioEsperan tener los resultados del ANLIS/Malbrán. Tampoco descartó que haya contaminación por el agua o el aire acondicionado. En la provincia, ya se hizo un análisis de las muestras y se buscaron 25 patógenos. En todos los casos dio negativo, incluyendo Leptospirosis. Sin embargo, el Ministro consideró que no se debía tomar a esos resultados como concluyentes. “Podría haber casos de falsos negativos. Por eso, estamos esperando los resultados del ANLIS/ Malbrán”, comentó.

En cuanto a los otros cinco afectados que aún tienen la neumonía, dos pacientes están internados en un sanatorio privado en asistencia respiratoria mecánica. Otros dos pacientes están internados en un hospital público con asistencia respiratoria mecánica. Además, una paciente, que es personal de salud, se encuentra en aislamiento preventivo en su domicilio con un cuadro no severo. Epidemiología también investigó a los contactos estrechos de los pacientes y no se han detectado síntomas en ellos hasta el momento.