El entrenador Fernando Diniz defendió la manera de jugar de su equipo y señaló que los jugadores necesitarán tiempo para adaptarse a este nuevo sistema.

La Selección de Brasil intentará defender su invicto como local en las Eliminatorias Sudamericanas y por ese motivo pondrá una formación súper ofensiva, con cuatro atacantes, para enfrentar a la Argentina.

El seleccionador interino de Brasil, Fernando Diniz, defendió su cuestionada formación y señaló que el equipo está comenzando a adaptarse a un estilo de fútbol más ofensivo, por lo que es normal que tarde en corregir los huecos que queden en la defensa.

Tras la derrota por 2-1 en la visita el pasado jueves a Colombia, contra la que también alineó cuatro delanteros, Diniz recibió críticas por haber dejado vulnerable la defensa.

Gabriel Jesus será titular en lugar del lesionado Vinicius. Por: EFE Servicios

“Lo que cambió es que tenemos una nueva forma de jugar, más agresiva, y el equipo tendrá que ir adaptándose. Necesitará tiempo. Vamos a hacer las correcciones en el sistema defensivo”, afirmó el técnico.

Además, agregó que su forma de pensar el fútbol no es dividiendo el equipo por departamentos como el ataque o la defensa sino organizándolo de una forma más orgánica para que todos ejerzan ambas funciones.

“Tal vez no veo el fútbol de la misma forma que ustedes. ¿Si coloco otro volante dejaré al equipo más protegido? No me parece. En el Mundial (de Qatar 2022), Brasil jugó con una formación parecida. Jugó con dos puntas, con Neymar como atacante y con Lucas Paquetá en una posición más ofensiva y avanzada. Están tratando ese cuarteto como algo innovador pero no lo es”, dijo.

Fernando Diniz, el DT que sacó campeón a Fluminense y que hoy intenta revolucionar a la Selección de Brasil. (REUTERS/Ricardo Moraes)Por: REUTERS

Brasil tendrá cuatro atacantes contra la Argentina

En el entrenamiento de este lunes, el último antes del clásico, Diniz dejó claro que su titular tendrá nuevamente cuatro atacantes: Rodrygo, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus y Raphinha. Contra Colombia igualmente fueron cuatro atacantes con el lesionado Vinícius Junior, sustituido ahora por Gabriel Jesus.

“Hemos trabajado mucho y constantemente para encontrar el equilibrio. Espero que tengamos un equipo más equilibrado, sin perder el poder ofensivo y creativo”, dijo.

Las derrotas ante Uruguay y Colombia dejaron a Brasil en el quinto lugar en la clasificación de las eliminatorias, con 7 puntos, a 5 unidades de Argentina (12) y amenazado con terminar el año fuera de la zona de clasificación al Mundial de 2026.