Solo en diciembre hubo alrededor de 2000 casos en Guarujá y las autoridades del estado de San Pablo relevan el alcance en municipios vecinos; también se reportaron episodios en Florianópolis

Las autoridades sanitarias de San Pablo, en Brasil, declararon el brote de gastroenterocolitis en Guarujá, según informó la agencia de noticias oficial. Todavía se desconoce si esos casos de diarrea aguda se deben al contacto con aguas recreativas contaminadas o el consumo de alimentos elaborados sin los cuidados adecuados.

Ayer, en la Secretaría de Salud paulista esperaban terminar de recibir más información para definir la extensión del brote, que solo en las zonas turísticas de Guarujá alcanzó los 2000 casos en diciembre y demandó reforzar con médicos y enfermeros el sistema municipal de atención.

A medida que pasan los días, desde el comienzo de año, también se están reportando casos en el municipio próximo de Playa Grande y los balnearios en las localidades más populares del estado vecino de Santa Catarina, como Florianópolis e Itajaí.

“En este momento, consideramos utilizar el término brote para definir la situación en Guarujá, ya que tenemos información sobre el volumen de personas [atendidas]”, dijo Alessandra Lucchesi, directora técnica de la División de Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos de la Secretaría de Salud, durante una entrevista con Agência Brasil.

La funcionaria explicó a la agencia de noticias que restaban confirmar algunos datos con el municipio “para comprender el alcance del brote y si cubre toda la ciudad o solo algunos barrios específicos” y ratificó que están monitoreando también los servicios de atención en Playa Grande. “Es otro municipio que ha mostrado un aumento en el número de casos de gastroenteritis, pero la información aún está siendo investigada por ese municipio para saber si hay un brote o no”, planteó.

Testimonios



Los testimonios que reproducen los medios brasileños se intensificaron desde el inicio de 2025 y el arribo de más turistas, entre los que se cuentan los argentinos atraídos por la conveniencia en los costos con respecto de la oferta en el país este verano. Ayer, las autoridades sanitarias paulistas hablaron por primera vez de brote al referirse a los casos de diarrea aguda en Guarujá, donde la semana pasada habían ampliado el horario de atención en por lo menos dos unidades de pronta atención (UPA). Es que la espera por síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, mareo y debilidad general llegaba a ser de cuatro horas.

En las farmacias, en tanto, turistas y residentes por igual hacían filas para conseguir remedios para aliviarlos por la alta demanda.

Como en los últimos veranos, las recomendaciones siguen siendo no consumir alimentos de los que no se conoce forma de preparación o procedencia, no beber agua corriente, extremar las medidas de higiene (en especial, el lavado de manos) y no demorar la consulta si aparecen síntomas graves. Las autoridades sanitarias aconsejan, también, que los turistas estén atentos a las alertas locales para reducir riesgos.

En enero de 2023, análisis de muestras asociadas con una epidemia de diarrea aguda en Florianópolis había dado con la presencia de norovirus en muestras fecales de pacientes y, también, de agua de río y playa. Los estudios de laboratorio habían estado a cargo de un equipo de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). Eran, en ese momento, más de 3200 las personas afectadas, entre turistas y locales, que también habían recibido atención en las UPA del norte y el sur de la isla. Los casos, como fue dando cuenta LA NACIÓN ese verano, siguieron extendiéndose a otras localidades balnearias y en la Secretaría de Salud catarinense hablaron de “una combinación de agentes causales” al registrar a los pocos días 16.000 casos relacionados con el brote de los 25.000 atendidos en los centros de salud locales por gastroenterocolitis.

Recomendaciones

Ahora, frente al aumento de casos de gastroenteritis en las playas del sur de Brasil, las autoridades locales están pidiendo a la población y los viajeros intensificar la higiene de manos “especialmente antes de comer y antes de preparar cualquier tipo de comida”, además de “evitar alimentos poco cocidos”, según señalaron este fin de semana a medios locales.

“Si se van a consumir alimentos fuera de casa, hay que tener en cuenta las condiciones de higiene del establecimiento”, insistió Lucchesi a Agência Brasil. “Para el consumo de agua, hielo y helados, la advertencia es que deben ser de fuentes confiables y que se debe utilizar agua tratada –siguió la funcionaria–. Se recomienda que los alimentos estén adecuadamente refrigerados, debido a las altas temperaturas a principios de año”.

A modo de prevención, también las autoridades estaduales sugieren que los turistas sigan el estado de las playas. Esto se puede hacer online acá, donde un mapa de calidad de las aguas indica que 38 de las 175 playas monitoreadas por la Compañía Ambiental del Estado de San Pablo (Cetesb) no son aptas para los bañistas. Lo mismo se puede hacer online acá con la “balneabilidad” (si el contacto es o no seguro para la salud) de las playas hacia el sur que releva el Instituto de Medioambiente de Santa Catarina.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/brasil-declaran-un-brote-de-gastroenterocolitis-en-las-playas-del-sur-del-pais-y-hay-argentinos-nid05012025/