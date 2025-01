Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, entregó la Medalla Presidencial de la Libertad al cantante y a otras figuras como Lionel Messi.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregó la Medalla Presidencial de la Libertad a 19 personalidades, que incluyó al cantante y activista Bono, el exbasquetbolista “Magic” Johnson y a Lionel Messi.

El evento fue en la Casa Blanca, el presidente saliente de Estados Unidos dio la distinción en una ceremonia que tuvo la ausencia del argentino Messi. El jugador del Inter Miami contó que tuvo problemas de agenda y compromisos previos para justificarlo.

Otros homenajeados fueron el chef español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen que se desempeñó en zonas de conflicto como Gaza, y la investigadora Jane Goodall, una importante voz ambientalista, y figuras del espectáculo como la veterana editora de Vogue Anna Wintour, los actores Denzel Washington y Michael J.Fox, y el diseñador de moda Ralph Lauren.

El mensaje de Bono luego de recibir la distinción



“Gracias presidente Biden. Los líderes no son humildes, pero hoy lo fui. El rock n roll me dio mi libertad y con ella el privilegio de trabajar junto a aquellos que tuvieron que luchar mucho más por la suya”, expresó el cantante en el Instagram de U2.

En el posteo aparece una foto de Bono recibiendo la distinción por parte de Joe Biden. “Quiero dejarlo por mis compañeros de banda, Edge, Adam y Larry, sin quienes nunca habría encontrado mi voz”, completó.

En la ceremonia, Biden elogió a los distinguidos y los calificó como “personas verdaderamente extraordinarias que dieron su sagrado esfuerzo para dar forma a la cultura y la causa de Estados Unidos”.

U2 participando del «iHeartRadio Music Festival» de 2016 (Foto: John Salangsang/Invision/AP).



A fines de noviembre, el guitarrista de U2, The Edge, contó en una entrevista con Jo Whiley de la BBC, en el marco de los 20 años de la salida de How To Dismantle An Atomic Bomb, que se viene un material nuevo.

El músico dijo que Larry Mullen Jr., que tuvo que ausentarse de la histórica residencia de la banda en Las Vegas Sphere debido a una lesión y una cirugía, ahora está “bien”.

The Edge agregó que U2 está grabando nueva música con Mullen Jr., que describió como “una locura”. “Estamos en esa gran fase en la que no tenemos que pensar demasiado en ello, simplemente estamos haciendo música. Luego descubriremos dónde pertenecen las cosas, así que habrá un par de proyectos diferentes”.

