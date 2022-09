Los puntos más salientes en materia impositiva: embargo de saldos, cambios en los topes de Ganancias sin pasaas por el Congreso, blanqueo ampliado y ajuste por inflación.

El Congreso ya tiene el proyecto de ley de Presupuesto 2023que envió el jueves el Ministerio de Economía. El texto dejó definidas las proyecciones para las principales variables económicas del electoral año próximo.

La ampliación del blanqueo de capitales y la autorización para que el Ejecutivo pueda cambiar el piso desde el que se paga el Impuesto a las Ganancias están entre las novedades tributarias que empiea a debatir el Congreso y que pueden resumirse en 6 puntos clave:

1. Embargo de saldos en cuentas no bancarias o de pago

Se incorpora expresamente en el Art. 92 de la Ley 11.683 que se pueden trabar embargos sobre cuentas no bancarias o de pago. Si bien hoy se traban medidas cautelares sobre esas cuentas, para evitar controversias, se las incluye expresamente en el texto legal.

2. Autoriza al Poder Ejecutivo a modificar el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría

En el proyecto de Presupuesto 2023, se contempla que puedan realizarse modificaciones a los topes del Impuesto a las Gananciasde la cuarta categoría, es decir de los empleados en relación de dependencia. El texto faculta al Poder Ejecutivo para el año próximo a:

Incrementar el monto del SAC exento;

Aumentar la deducción especial incrementada para fijar el mínimo hasta el cual no se tributa el impuesto a las Ganancias;

Aumentar la deducción especial incrementada en determinado rango de remuneraciones para que aquellos que superen el mínimo, no deban tributar más de lo que se incrementa su remuneración.

La Ley del impuesto a las Ganancias contempla solamente una actualización anual que se realiza considerando la variación del RIPTE interanual aoctubre de cada año. En los últimos dos años, por ley del Congreso, se permitió al PEN modificar el piso desde el que se paga Ganancias.

Con la alta inflación actual, resulta imprescindible la actualización trimestral de las deducciones, así como de las tablas de alícuotas aplicables. Esa actualización debería establecerse por ley y mediante la aplicación de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La variación del RIPTE no tiene relación con la variación de la capacidad contributiva que debe gravar Ganancias.

Las claves para entender cómo sigue el Impuesto a las Ganancias. (Foto: AFIP)

Que los sueldos aumenten más o menos en promedio no guarda relación con la actualización de deducciones y escalas que debe realizarse para el impuesto a las Ganancias. Con esta medida incluida en el Presupuesto, se pretende dejar en manos del Poder Ejecutivo para que en forma discrecional y posiblemente con un objetivo político termine dando beneficios solamente para algunos empleados en relación de dependencia, llegando a la fecha de las elecciones del año próximo.

3. Programa Puente al Empleo

Se establece como beneficio para empleados y empleadores que no se tributen aportes y contribuciones sobre las sumas de los planes Potenciar Trabajo, que se toman a cuenta de la remuneración. Esto es un beneficio más para incentivar a tomar empleados comprendidos en el régimen.

4. Blanqueo ampliado

Se amplían las posibilidades de destino de los fondos blanqueados. Ahora se podrá comprar un inmueble usado para ser destinado a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia, o por un plazo no inferior a 10 años, a la locación con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia.

Se establece que el valor de adquisición del inmueble no deba superar 2 veces al mínimo no imponible de bienes personales para inmuebles con destino casa-habitación al 31 de diciembre del período fiscal inmediato anterior al de la adquisición.

Ampliación de la capacidad de adquirir inmuebles (Foto: Juan Vargas/NA).

Aún no se conoce cuál será el mínimo no imponible de 2022 porque hay que esperar que se conozca del IPC de octubre 2022 para compáralo con octubre 2021. Si estimamos que la variación interanual en un 70%, el valor del inmueble no podría superar los $106.800.000 ($ 30.000.000 x 1,70 x 2). Es decir, encuadrarán gran cantidad de inmuebles en la posibilidad de ser adquiridos.

Esta ampliación de los destinos es positiva ya que no hay suficiente oferta de obras privadas nuevas para quienes quieren aprovechar el blanqueo, como también porque ayudará a reactivar el mercado inmobiliario que se encuentra afectado por la situación económica desde hace años.

Una cuestión que llama la atención del proyecto es que si la compra del inmueble usado es para alquilar con destino a casa-habitación, se exigen mantenerlo por lo menos por 10 años con ese destino. En cambio, no hay un plazo temporal para quien lo destine a ir a vivir con su familia. Esto podría generar que alguien blanquee, compre el inmueble y vaya a vivir por 6 meses dado ese destino y luego lo venda. Sería una situación muy asimétrica con quien lo destina a alquiler.

Por otro lado, el proyecto no limita la utilización a que la persona no tenga otros inmuebles. En consecuencia, podría tener otros inmuebles y comprar un inmueble usado donde va a ir a vivir y encuadrar en el blanqueo. Habrá que esperar a ver el texto definitivo de la norma que sea aprobado por el Congreso y su posterior reglamentación.

5. Nuevo blanqueo vinculado a la inversión y producción

En línea con los pedidos de empresarios, se contempla un nuevo blanqueo de fondos para ser afectados al giro de divisas por el pago de importaciones para consumo, incluidos servicios, destinados a procesos productivos, no siendo aplicable en estos casos el Sistema de Capacidad Económica Financiera operativizado por la AFIP.

Las alícuotas serían del 5%, 10% y 20%, según la fechas del blanqueo. Esto es positivo para el sector porque podría generar divisas para poder continuar produciendo ante la escases de las mismas.

No obstante, otros actores de la economía podrán comenzar a pedir que se instrumenten blanqueos para solucionar sus problemas particulares de sus actividades. En consecuencia, si la idea es permitir estos blanqueos, se debería establecer una general y no específicamente para dos actividades.

El problema de los blanqueos es que nuevamente se premia a los que no cumplen en detrimento de los cumplidores, generando la sensación de que siempre es mejor dejar de pagar impuestos porque luego va a salir un blanqueo o moratoria para regularizar la situación. Sería importante que se incorporen beneficios a quienes no tienen nada que blanquear porque son contribuyentes cumplidores.

6. Qué pasará con el ajuste por inflación

El temor generalizado de las empresas era que otra vez se incorpore al proyecto de Presupuesto el diferimiento del ajuste por inflación impositivo en 6 ejercicio o 3 ejercicios, como ha sucedido en el pasado. El proyecto de presupuesto 2023, no contempla un diferimiento. Esto es bienvenido ya que el ajuste por inflación impositivo debe aplicarse plenamente en el ejercicio que corresponde.