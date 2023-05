El electo intendente de Montecarlo, Julio César «Chun» Barreto, estuvo en el programa Encendidos, emitido por Radio 33 – 97.3 Posadas – 102.3 Iguazú, conducido por el periodista Alberto Iwanczuk. Analizó la economía actual de Misiones y sus implicancias con las políticas públicas. Adelantó que trabajarán con nuevas demandas de los ciudadanos de Montecarlo.

«Es un gusto estar acá nuevamente en Radio 33, charlar sobre el trabajo, la campaña fue intensa, con mucho trabajo, más allá que el candidato electo fui yo, nosotros como equipo ya venimos en la gestión hace varios años, un total de 11 años y medio, donde comenzamos a planificar obras importantes para la sociedad y entendimos el camino que nos marcó la sociedad. Con esa planificación a mediano y largo plazo venimos trabajando hace mucho tiempo, la primera etapa con mi intendencia, después la de Jorge Lovato que continúa y ahora nuevamente la mía. Es un nuevo desafío sabiendo las nuevas demandas conocidas porque la gente te marca, las obras más importantes como la inversión en el parque vial ya está hecho», indicó.

«A mi la política me apasiona, la intendencia me gusta, se que puertas golpear y ahora un hecho super importante es que lo teníamos a Hugo Passalacqua como candidato a gobernador a quien conocíamos y trabajamos con muchos proyectos juntos. No fue una situación personal mi candidatura, fue un pedido de la gente, me gusta trabajar en equipos, con cuadros y tenemos muchos de ellos que es importante, hicimos 3 sorteos con consultoras para tomar decisiones al respecto», especificó Barreto.

Consultado sobre el relacionamiento con los montecarlenses, el electo intendente explicó que la previa fue bien. “nunca dejé el territorio, jamás abandoné mi comunidad, viajaba todos los días a Posadas como diputado y eso la gente valoró y reconoció. Esto me gusta, la gestión y llegué con tranquilidad nuevamente.

Asimismo, hizo una repaso de todo el trabajo político y de gestión de años. «Yo vengo trabajando hace muchos años por el medio ambiente, ya como intendente buscaba en la Provincia recuersos para la comunidad. Y como diputado potencie ese trabajo, nosotros hicimos la planta de clasificación de residuos, el lombricario en mi otrora gestión, cerramos el basural a cielo abierto y eso nos permitió tener una visión diferente sobre el cuidado del medio ambiente, y Lovato lo potenció en su gestión, hizo el sistema contenerizado, que permitió el saneamiento del tratamiento de los residuos. Tuve un proyecto de Ley de Economía circular, para valorizar el plástico, vidrio y cartón, para reutilización para la vida diaria, los neumáticos fuera de uso por ejemplo.

Barreto explicó el aplicativo de políticas con contenido social. “Montecarlo ha crecido y las demandas han cambiado. Hace 10 años eran un nuevo hospital, accesos, escuelas, conexión interurbana, asfaltado, todo eso hemos finalizado, el parque vial, la compra de planta de asfalto, por ejemplo. Y ahora la gente pide otras cosas, como el empedrado y cordon cuneta de todos los barrios, no más calles de tierra en la ciudad, trabajaremos sobre eso”.

El electo intendente de Montecarlo destacó que trabajarán sobre la generación de empleo. “Hemos adquiridos 40 hectáreas sobre la ruta 12 para la instalación de nuestro parque industrial que no solo se abocará a tres factores de nuestra ciudad que son la madera, yerba mate y ganadería, sino apostar otras industrias y fortalecerlas. La estamos trabajando, tenemos el terreno, pondremos los servicios, luz, potencia, y que el otro año comiencen a instalarse las industrias para la generación de empleo”.

Barreto comentó el proyecto para generar carreras universitarias en Montecarlo. «Tenemos escuelas de oficios para sacar personas formadas, pero vamos a buscar la tecnicatura y escuelas terciarias para que nuestra juventud este bien”

En el análisis político sobre las elecciones del domingo último, Barreto dijo que el Frente Renovador tuvo un tremendo respaldo. “me alegró mucho porque se hace esfuerzo para que las cosas salgan bien, y este respaldo inyecta energía a la gestión porque siempre hay agravios y difamaciones en la política. Y con ello recibimos una inyección anímica con este respaldo electoral. No olvidemos que Misiones era la economía 18 en Argentina y hoy somos la 7, con esperanza, producción al tope, una de las provincias que más creció. El ciudadano misionero dio el respaldo a un gobierno independiente al centralismo porteño y eso es una gran muestra de fortaleza.

En la línea económica, explicó que la Renovación ha establecido políticas públicas acertadas, el Banco de Crédito de Misiones, por ejemplo, permitió a muchas empresas generar trabajo, potenciar las pymes que generar ingresos, con tasas muy bajas, que son herramientas y decisiones políticas extraordinarias.