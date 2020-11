El diputado provincial Julio “Chun” Barreto se refirió a los incendios que afectan a toda la provincia y pidió mayor compromiso de la comunidad para prevenir estos hechos.

En diálogo con Radio Treinta y Tres, el legislador sostuvo que según los informes que tienen “más del 80 por ciento de los incendios son por cuestiones humanas, más allá de que puedan ser voluntarias o involuntarias, por una colilla de cigarrillo, porque alguien cocina en el monte y deja mal apagado el fuego, la basura o un vidrio que funciona como una lupa”.

A su vez, advirtió que la sequía, la falta de humedad y de lluvias están provocando un grave daño en la riqueza ambiental de Misiones. “Tenemos la esperanza de que llueva para poder apagar los incendios porque no hay equipo humano que pueda sostener un trabajo integrado en toda la provincia para apagar tantos focos de incendio”.

Asimismo, valoró el trabajo que vienen haciendo los bomberos voluntarios a lo largo y ancho de toda la provincia y dijo que “es algo admirable, pero necesitamos del compromiso de todos para que esto no vuelva ocurrir, debemos cambiar los hábitos”.

En la misma línea, señaló que “la gente no mide la magnitud de las consecuencias, tenemos un ambiente seco como hace muchos años no había, debe ser la humedad más baja de la historia, además de la falta de agua en distintos municipios, los cauces de los arroyos están cada vez más secos, hasta las nacientes se están secando. Es necesario racionar el uso del agua, no lavar vehículos, veredas y cuidar con las piletas porque después nos puede faltar”, remarcó.