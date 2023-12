Recientemente, la ciudad ha sumado un nuevo atractivo a su oferta turística con la apertura del Camping Municipal en Miguel Lanús. Este espacio cuenta con alrededor de 60 quinchos equipados con parrilla, dos piscinas, un parque acuático y áreas de juegos infantiles, convirtiéndose en un imán tanto para turistas como para los residentes locales que buscan disfrutar del contacto directo con la naturaleza y del clima veraniego.



Con el marco perfecto para pasar los días de verano, el camping abre sus puertas de martes a domingo. La boletería para el ingreso está abierta de 8:00 a 18:00 horas, pero es importante señalar que la permanencia en el área de las piscinas se extiende hasta las 19:30, mientras que la permanencia en el predio se permite hasta las 00. Las tarifas de acceso varían según las siguientes categorías:

• Menores (de 4 a 12): $1505• Mayores de 13 años: $3010• Jubilados y pensionados: $1505• Grupo familiar (hasta 6 personas) $12.900• Menores (de 0 a 3) y personas con discapacidad + un acompañante, no abona.

Por otro lado, el ingreso y estacionamiento de los vehículos tiene su costo adicional por día:

• Motos: $860• Auto o camioneta sin acoplado: $1720• Traffic o camioneta con acoplado: $4300• Motorhome, camiones, colectivos: $6450

Está permitido el ingreso con sombrillas, sillones y conservadoras. En tanto, se recuerda que no está habilitado aún el acampe. Por otro lado, el predio cuenta con el espacio e infraestructura necesaria para alojar a motorhomes y casas rodantes.

En cuanto a la seguridad e higiene del espacio, es necesario contar con un certificado médico para el ingreso a las piletas, el mismo puede ser de un profesional de la salud particular o recurrir a una revisión médica gratuita en la enfermería del camping. La misma atiende de 10:00 a 16:00 horas y otorga un pase de enfermería sin costo y válido por un mes a las personas que cumplan las normas de seguridad sanitaria necesarias para el ingreso a las piscinas.