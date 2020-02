Este domingo, desde las 17.35, River recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero con el objetivo de ganar para seguir en lo más alto de la Superliga en soledad. Más allá de los aspectos futbolísticos, en los que Marcelo Gallardo parece no tener ninguna duda, lo que llevó preocupación al cuerpo técnico en la última semana fue el estado del campo de juego del estadio Monumental, al que se lo pudo ver muy desmejorado. Sin embargo, en las últimas horas -y tras la intensificación de los trabajos- el césped parece estar en mejores condiciones.

El drone de Infobae captó imágenes este sábado de cómo se encuentra la cancha, a tan solo 24 horas del duelo ante los santiagueños. Se trata de un compromiso importante para el Muñeco, que tiene por delante una seguidilla de partidos fundamentales para lograr su objetivo de obtener un torneo local por primera vez desde su llegada al club como entrenador.



“La semana pasada cuando estuve en el estadio realmente me preocupé y mucho, pero no tenemos más remedio. Son trabajos que estaban previstos y hay poco tiempo de recuperación”, dijo Gallardo este viernes en conferencia de prensa. El DT pidió que, de cara al domingo, el campo de juego esté “presentable, no maquillado”.

El Muñeco agregó: «Cuando la cancha está mala, lo está para todos. El nivel no solo baja para nosotros, es para todos. Estaría bien que todos los campos estén bien, por el espectáculo. Vamos a estar mejor, por lo menos así me dijeron, dentro de un mes y medio”.

“No nos gusta tener un campo en malas condiciones para poder practicar nuestro fútbol», concluyó.

El último partido de River en su estadio fue el 8 de diciembre del año pasado, cuando cayó por 1-0 ante San Lorenzo por la Superliga. La dirigencia aprovechó el receso de verano para emprender una serie de obras en el campo de juego. Estas comenzaron en los días posteriores al duelo ante El Ciclón y terminaron durante la primera semana de enero.

El campo de juego del estadio Antonio Vespucio LIberti se niveló por completo, algo que llevaba décadas sin hacerse. En total, se retiraron unos 30 metros cúbicos de tierra. Además, el terreno se arenó, se aireó y se cambiaron 2500 metros cuadrados de panes de césped.

Desde el club admitieron que el terreno no llegará en perfectas condiciones al encuentro ante Central Córdoba y lo atribuyeron a “cuestiones climáticas”. Consideraron que la cancha va a llegar “7 puntos”, sobre en todo en cuanto a lo estético.

Marcelo Gallardo está siempre atento a las condiciones del campo de juego ya que lo considera un aspecto clave para llevar adelante su idea. Para que los jugadores puedan ejecutarla con precisión, necesita que la cancha se encuentre en buen estado. Con esa finalidad, en septiembre de 2019, River había anunciado la realización de una gran inversión para contar con un campo de juego inteligente, con nueva tecnología e instrumentos modernos, que incluyen maquinarias, sistema de sensores y riego y lámparas para acelerar la fotosíntesis del césped.

Como parte de este sistema, el terreno de dividió en 15 sectores y se instaló un sistema de riego que solo da agua a aquella parte que lo necesite. Es decir, no es necesario regar todo el campo al mismo tiempo. Bajo la tierra se colocaron cuatro sensores de medición que brindan información precisa sobre distintos parámetros del estado del campo: salinidad, estado de la tierra y humedad. Esa información es trasladada al cuerpo técnico para que este pueda realizar una planificación de los partidos adecuada a esas condiciones