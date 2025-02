El máximo certamen continental comenzará con los primeros partidos del Repechaje, instancia en la que el Xeneize conocerá a su rival para la Fase 2.

La espera llegó a su fin. Este martes 4 de febrero comenzará de manera oficial la Copa Libertadores, competencia que iniciará su recorrido con los tres partidos de ida de la Fase 1. En este contexto, habrá un equipo argentino que estará pendiente de estas llaves: Boca, elenco que aguarda rival para la Fase 2.

Fase de grupos. Fuente: Libertadores oficial.

El calendario de la Fase1 de la Copa Libertadores

El certamen empezará con el enfrentamiento entre Monagas y Defensor Sporting, quienes se enfrentarán en el estadio Monumental de Maturín y resolverán la revancha una semana más tarde en suelo uruguayo. Cabe mencionar que el equipo vencedor se verá las caras con el Cerro Porteño de Diego Martínez en la siguiente ronda.

Un día después se disputará el duelo que será seguido de cerca por el equipo de Fernando Gago, donde Nacional de Paraguay chocará con Alianza Lima. El encuentro de ida se jugará estadio Arsenio Erico mientras que, el de vuelta, tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva. Quien resulte vencedor enfrentará al Xeneize el 18 de febrero en condición de local. Por lo tanto, Boca cerrará la llave de local con el apoyo de su público, siete días pasados el partido.

Por último, el próximo jueves 6 de febrero, Blooming de Bolivia se medirá ante El Nacional de Ecuador. En este caso, el cruce inicial se disputará en el estadio Tahuichi y la revancha en el Olímpico Atahualpa el día 13 del mismo mes. Del otro lado lo espera Barcelona de Guayaquil, quien será rival del ganador en Fase 2.

El repechaje de la Copa Libertadores

Fase 1:

E1: Blooming (BOL) vs. El Nacional (ECU)

E2: Nacional (PAR) vs. Alianza Lima (PER)

E3: Monagas (VEN) vs. Defensor Sporting (URU)

Fase 2

C1: Deportes Iquique (CHI) vs. Independiente Santa Fe (COL)

C2: The Strongest (BOL) vs. Bahía (BRA)

C3: E3 vs. Cerro Porteño (PAR)

C4: E1 vs. Barcelona (ECU)

C5: Universidad Central (VEN) vs. Corinthians (BRA)

C6: Deportes Tolima (COL) vs. Melgar (PER)

C7: Boston River (URU) vs. Ñublense (CHI)

C8: E2 vs. Boca Juniors (ARG)



Fase 3

C1 (Dep. Iquique o Ind. Santa Fe) vs. C8 (Boca)

C2 vs. C7

C3 vs. C6

C4 vs. C5

Fuente: ole.com.ar