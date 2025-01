Este fin de semana comienza el Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Infantil de Escuelitas de Barrio, un evento que reunirá a niños y adolescentes de distintos barrios de la ciudad en una competencia llena de deporte, compañerismo y diversión.

La jornada inaugural contará con una doble fecha y se llevará a cabo desde las 15:00 hs en el barrio Latinoamérica. Durante todo el mes de febrero, un total de 47 equipos competirán en distintas categorías, promoviendo el fútbol como una herramienta de inclusión y recreación para las infancias.Con gran expectativa, representa una gran oportunidad para que los jóvenes talentos locales disfruten del deporte en un ambiente sano y participativo. Además, la iniciativa refuerza el trabajo de las escuelitas barriales, que desempeñan un rol fundamental en la formación deportiva y social de los chicos y chicas de la comunidad. Los cruces para esta primera jornada se detallan a continuación: Partidos del sábado 1 de febrero*15:15 hs Cancha 1: Los Guerreros vs La Cima (Categoría 09/10) Cancha 2: Sol de Misiones vs Infanto (Categoría 09/10)

*16:15 hs Cancha 1: San Jorge vs Los Titanes (Categoría 09/10) Cancha 2: El Real vs Olimpia (Categoría 09/10)

*17:00 hs Cancha 1: A Pulmón vs Los Guerreros (Categoría 11/12) Cancha 2: Infanto vs Sol de Misiones (Categoría 11/12)

*17:45 hs Cancha 1: San Jorge vs Olimpia (Categoría 11/12) Cancha 2: La Esperanza vs Halcones (Categoría 11/12)

*18:30 hs Cancha 1: La Cima FC vs Villarreal (Categoría 11/12) Cancha 2: El Real FC vs Morón (Categoría 11/12)

*19:15 hs Cancha 1: Guerreros vs Sol de Misiones (Femenino) Cancha 2: Infanto vs A Pulmón (Femenino)Equipos Libres:El 6 (Categoría 2011/2012)El Real FC (Femenino)

Partidos del domingo 2 de febrero*15:15 hs Cancha 1: Infanto vs Halcones (Categoría 13/14)Cancha 2: A Pulmón vs Los Guerreros (Categoría 13/14)*16:15 hs Cancha 1: Sol de Misiones vs Lucero (Categoría 13/14)Cancha 2: La Esperanza vs La Cima (Categoría 13/14)*17:00 hs Cancha 1: El Real FC vs Olimpia FC (Categoría 13/14)Cancha 2: Morón vs Los Pinos FC (Categoría 13/14)*17:45 hs Cancha 1: Halcones A vs Morón (Categoría 15/16)Cancha 2: Infanto A vs Los Pinos FC (Categoría 15/16)*18:30 hs Cancha 1: El Real FC vs Sol de Misiones (Categoría 15/16)Cancha 2: A Pulmón vs Los Guerreros (Categoría 15/16)*19:15 hs Cancha 2: Infanto B vs El 6 (Categoría 15/16)Adjuntamos entrevista a Cristian Nunez Silveira, Director de Deportes Federados y Entidades Deportiva, realizada en Radio Municipal, FM 95.1

Link: https://drive.google.com/file/d/1bhSGVYDJUmXihN_074DlhISaHuqsZkRl/view?usp=drive_link