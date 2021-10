El viaje para personas de todas nacionalidades se permite de nuevo entre la Argentina y el Reino Unido.

A partir del lunes 11 de octubre a las 4 hs. GMT, Argentina saldrá de la “lista roja” de países para ingresar a Inglaterra. Esto significa que ahora se permite el viaje de personas que no cuenten con la ciudadanía irlandesa o británica al Reino Unido desde la Argentina.

Si viaja a Inglaterra, lo que debe hacer depende de si califica como persona completamente vacunada, con base en las reglas para viajar a Inglaterra. Hasta el día de hoy, los certificados emitidos por el gobierno argentino no forman parte del esquema de reconocimiento de certificados de vacunas del Reino Unido. Esto significa que, si viaja a Inglaterra con un certificado de vacunación argentino, tendrá que seguir las mismas reglas de una persona no vacunada.

Si viaja sin un certificado de vacuna aceptado por el Reino Unido o como persona no vacunada

Si no está completamente vacunado, o si su certificado de vacuna no forma parte del esquema de reconocimiento de certificados de vacuna del Reino Unido, debe seguir las reglas para las personas que no califican como completamente vacunadas: hasta el día de hoy, los certificados emitidos por el gobierno argentino no forman parte del esquema de reconocimiento de certificados de vacunas del Reino Unido.

Si posee dicho certificado, antes de viajar a Inglaterra debe:

Realizarse una prueba de COVID-19: en los 3 días previos a su viaje a Inglaterra

Reservar y pagar las pruebas COVID-19 del día 2 y del día 8, que se realizarán después de su llegada a Inglaterra.

Completar un formulario de localización, que se completará en las 48 horas anteriores a su llegada a Inglaterra.

Al de llegar a Inglaterra, debe:

Hacer una cuarentena en casa o en el lugar donde se hospedará durante 10 días

Realizarse una prueba COVID-19, reservada previamente, al día 2 o antes y el día 8 o después; debe reservar estas pruebas antes de viajar

Si está en Inglaterra por menos de 10 días, debe ponerse en cuarentena durante el tiempo que esté dentro del país. Debes reservar los exámenes de viaje del día 2 y del día 8. Solo necesita realizar las pruebas si todavía se encuentra en Inglaterra durante esos días.

Si necesita ponerse en cuarentena, es posible que pueda finalizar la cuarentena antes de tiempo si paga por una prueba COVID-19 privada a través del esquema Test to Release.

Si viaja con un certificado de vacuna aceptado por el Reino Unido

Si viaja a Inglaterra con un certificado de vacuna que forma parte del esquema de reconocimiento de certificado de vacuna del Reino Unido, debe poder demostrar que ha sido vacunado con un ciclo completo de alguna de las siguientes vacunas, al menos 14 días antes de su llegada a en Inglaterra:

Oxford / AstraZeneca

Pfizer BioNTech

Moderna

Janssen (Johnson & Johnson)

Las formulaciones de estas vacunas, como AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria y Moderna Takeda, también califican como vacunas aprobadas.

Si cumple con estos requisitos antes de viajar a Inglaterra debe, usted debe:

Reservar y pagar las pruebas COVID-19 del día 2, que se realizarán después de su llegada a Inglaterra:

Completar un formulario de localización, que se completará en las 48 horas anteriores a su llegada a Inglaterra.

Las personas con ciudadanía argentina que recibieron la vacuna en Estados Unidos deberán presentar la tarjeta CDC que avale que han recibido un ciclo completo de una vacuna aprobada por la FDA en Estados Unidos, además de una prueba de residencia en dicho país.