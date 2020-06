Morena tenía siete años en ese momento y sobrevivió de milagro al ataque. El delincuente fue entregado a la policía por su propia madre.

El 13 de enero de 2019 Iván Cáceres apuñaló 11 veces a una nena de siete años para robar una tablet de su casa en Florencio Varela. Ella sobrevivió de milagro y él quedó detenido por el brutal intento de homicidio. Sin embargo, mientras espera el inicio del juicio en la cárcel, el delincuente lejos de estar preocupado baila y sube sus videos a la red social TikTok.

“Estábamos durmiendo, escuché un grito espantoso de mi hija y cuando la fuimos a ver estaba bañada en sangre. Fue un solo grito y no me lo puedo sacar de la cabeza. Si ella no gritaba la encontraba muerta en su cama”, contó en ese momento a los medios Flavia, la mamá de Morena.

Morena estuvo internada más de una semana en la terapia intensiva de la Clínica del Niño de Quilmes hasta que empezó a mejorar y por fin pudo volver a su casa con el alta de los médicos.

Cáceres fue entregado por su propia madre a la policía después del robo e intento de asesinato y está detenido desde entonces. Por los delitos podría recibir una pena de hasta 20 años de cárcel. En las últimas horas, el periodista Mauro Szeta reveló cómo pasa las horas el delincuente a la espera de su condena.

Según su relato, Cáceres recibió como todos los reclusos un teléfono celular para compensar las visitas suspendidas por la pandemia de coronavirus y, aunque tienen prohibido descargar redes sociales, el joven se grabó bailando junto a su compañero de celda y subió los videos a TikTok.