Si bien el Movimiento Libres del Sur juntó 1.850.000 firmas en todo el país mediante la iniciativa popular prevista en la Constitución Nacional, aún no ha habido grandes avances en los juzgados electorales, para que el Congreso trate el proyecto.

Con el firme objetivo de conseguir que el Congreso trate una Ley que congele por 12 meses los precios de la Canasta Básica Alimentaria y las tarifas de luz y gas en toda la Argentina, el movimiento Libres del Sur superó hace unos meses las 1.849.507 firmas recolectadas por medio de su campaña “Un Millón de Firmas”.

Esta iniciativa popular avalada en el artículo 39 de la Constitución Nacional, (donde se señala que ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados y que a su vez, éstos lo traten en el término de 12 meses), permitió que millones de personas se acercaran a los diferentes puntos y acompañarán con su firma el pedido que buscaba frenar los costos inflacionarios de los impuestos y de los alimentos que hoy tanto flagelan a los sectores populares.

Pero aún las firmas recolectadas continúan siendo analizadas por los juzgados electorales, ya que han sido presentadas ante la Cámara Nacional Electoral, demorando su paso al Congreso. “El gobierno recurre a una especie de congelamiento con el programa Precios Justos, pero es solo en las grandes cadenas de supermercados, necesitamos que se retrotraigan los precios a junio de este año, que el congelamiento sea por ley y por 12 meses. Para que los salarios y jubilaciones recuperen poder adquisitivo”, expresó Jesús Escobar, candidato a presidente de la Nación por Libres del Sur.

«El 6,3 % del IPC de octubre demuestra que la inflación de los alimentos no para, el incremento de los precios, a lo que se suma el aumento de tarifas de los servicios públicos, es hoy es la principal herramienta de ajuste para el pueblo y de transferencia de riqueza a las grandes empresas”, concluyó.

“El Estado Nacional tiene que poner a consideración en el Congreso, ya que no se puede permitir que un país productor de alimentos no tenga la fuerza para hablar con las 8 empresas que manejan los precios y aplicar las leyes que ya existen. Con la inflación, sufren la gran mayoría de los Argentinos, en un contexto en el cual 17 millones de personas no llegan a la canasta básica y 4 millones ya están por debajo de la línea de la indigencia. A la mayoría no le alcanza para mandar a sus hijos a la escuela, acceder a frutas y lácteos hoy es un lujo. Por ende, la calidad alimentaria decae”, añadió el referente provincial del Movimiento, Fabricio Tejerina

En Misiones, 17 municipios, especialmente Posadas, participaron de la búsqueda de apoyo popular a la iniciativa. Dichos datos, se unificaron con los proporcionados a nivel nacional y se presentaron con un proyecto de Ley al Congreso de la Nación pero continúan siendo evaluados.